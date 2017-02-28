МИД РК и МИР РК приняли Совместный план мероприятий по продвижению казахстанского экспорта

Министр по инвестициям и развитию Ж.М. Касымбек и Министр иностранных дел К.К. Абдрахманов подписали Совместный план мероприятий по усилению взаимодействия в продвижении экспорта казахстанской продукции на зарубежные рынки.

План разработан во исполнение поручения Президента РК Н.А.Назарбаева на расширенном заседании Правительства РК 3 февраля 2017 года по вопросам реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В концепцию плана заложена необходимость тесной увязки экспортного направления с инвестиционным. Аналогичный подход предусмотрен для национальных экспортных и инвестиционных стратегий, разработка которых поручена Главой государства.

Реализация плана будет основываться на глубоком анализе потенциальных рынков сбыта и степени востребованности каждой товарной позиции. При этом акцент будет делаться на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Оба Министра уверены, что предусмотренные планом мероприятия позволят задействовать весь имеющийся потенциал двух ведомств. В данную работу будут активно вовлечены казахстанские загранучреждения, а также будущий национальный оператор по продвижению экспорта «Kazakh Export». Его основной задачей, как известно, будет оказание комплексного содействия отечественным производителям в продвижении на зарубежные рынки казахстанских товаров.

В Министерстве иностранных дел РК дополнили, что недавно также принят совместный план работы с Министерством сельского хозяйства РК. Документ позволит объединить и скоординировать усилия ведомств на инвестиционном и экспортном направлениях в развитии агропромышленного комплекса республики.