В Караганде всем беременным установят на смартфоны тревожную кнопку SOS

Проект реализуется в рамках поручения Главы Государства о внедрении передовых технологий в сферу здравоохранения и снижения смертности среди рожениц.

Всем беременным установят на смартфоны тревожную кнопку по экстренному вызову службы «Скорой медицинской помощи», передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Как сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев, этот проект называется «Дистанционный дородовый патронаж с функцией SOS».





Реализуется в рамках поручения Главы Государства о внедрении передовых технологий в сферу здравоохранения и снижения смертности среди рожениц. Бесплатный софт, в приложении которого есть кнопка «SOS», будет установлен на смартфон или планшет беременной.





«Суть проекта заключается в том, что на сотовый телефон каждой беременной женщины устанавливается мобильное приложение, на которое поступает вся необходимая информация. Это вопросы рационального питания, физических нагрузок, периодов течения беременности, график медицинского наблюдения и так далее. Данное приложение оснащено кнопкой с функцией SOS, при нажатии которой, в случае возникновения экстренной ситуации, связанной со здоровьем, сигнал сразу поступает на станцию скорой медицинской помощи», - сообщил Ержан Нурлыбаев.





Ежегодно в Карагандинской области регистрируются 22 тысячи 500 родов. На 6,9 процентов снижен показатель младенческой смертности. Показатель материнской смертности снижен на 41 процент (с 28,6 до 16,8 на 100 тысяч рожденных живыми).





Автор: Айжан Алданышева