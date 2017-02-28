Глава МИР РК Женис Касымбек провел встречу с министром транспорта КНР Ли Сяопэном

Сегодня в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек встретился с министром транспорта КНР Ли Сяопэном. В ходе встречи главы ведомств обсудили вопросы сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, железнодорожных и автомобильных грузоперевозок, а также авиации. Кроме этого, обсуждены вопросы деятельности терминала в порту Ляньюньган, МЦПС Хоргос и СЭЗ Хоргос.

В последнее время актуальным становится развитие контейнерных перевозок из Китая по направлению в страны Центральной Азии, России, Европы, а также в Иран и страны Ближнего Востока. Контейнерные перевозки Китай - Казахстан - Европа являются наиболее выгодным маршрутом по перевозке грузов.

«Мы хотим максимально реализовать Евразийский потенциал в транзитно-транспортной сфере. По экспертным оценкам, объем торговли в регионе к 2020 году достигнет 1,2 трлн. долларов. При этом, товарооборот между Китаем и Европейским союзом достигнет 800 млрд. долл., а объем грузоперевозок увеличится до 170 млн.тонн», - сказал министр.

По направлению Китай - Европа за январь-ноябрь 2016 года перевезено 62 816 контейнеров в составе 725 поездов. По направлению Европа - Китай перевезено 30 187 контейнеров. Средняя скорость поездов составляет 950 км/сутки.

В Послании народу Казахстана Главой государства Нурсултаном Назарбаевым поставлена задача по увеличению объема транзитных контейнерных перевозок в 7 раз для грузов к 2020 году, что согласуется с поставленными целями в КНР.

Также, министр отметил, что с соседним государством планируется активное сотрудничество в сфере авиационных сообщений. В этом году количество авиарейсов Алматы-Пекин будет увеличено с 5-и до 7-и в неделю, а с Астаны в Пекин с 2-х до 4-х в неделю. Дополнительные рейсы получит и направление Астана-Урумчи и Алматы-Урумчи.