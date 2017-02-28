В Талдыкоргане напавшие на игровой зал бандиты чуть не забили до смерти охранника

Совсем недавно вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении группы лиц, которые совершили в Талдыкоргане разбой, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинской областной прокуратуры.





Как установлено в ходе расследования уголовного дела, Касенов, Фирсов и Жакиянов (фамилии изменены) ночью совершили разбойное нападение на игровой зал «Бинго Лото», расположенный в Талдыкоргане. Касенов с Фирсовым свободно зашли в зал, а Жакиянов остался на улице, наблюдать, чтобы посторонние не помешали совершению преступления.





Касенов и Фирсов, убедившись, что в заведении кроме охранника «В» никого нет, металлической трубой избили последнего. Затем украли сотовый телефон, после чего пытались похитить деньги из игровых терминалов, вскрывая их железным прутом. Но не смогли довести свои преступные действия до конца, и скрылись с места преступления.





В главном судебном разбирательстве потерпевший «В» рассказал, что пришел в сознание в отделении нейрохирургии областной больницы. От врачей узнал, что он находился в реанимационном отделении, был без сознания, также, что у него открытый перелом левой руки и тяжелая травма головы. От полученной тяжелой травмы головы у него случился провал в памяти. Кто на него напал он не помнил. По словам потерпевшего, он восемь месяцев не работал, и сидит на иждивении супруги. Подсудимые сделали его инвалидом, лишили возможности активно двигаться, работать и обеспечивать свою семью.





"Согласно заключению СМЭ у «В» имели место тяжелая сочетанная травма головы и левой верхней конечности: тяжелая открытая черепно-мозговая травма в виде открытого вдавленного оскольчатого перелома левой теменной кости с ушибом головного мозга средней степени и отеком головного мозга; ушибленная рана левой теменной области; параорбитальная гематома с обеих сторон; множественные ушибы, кровоподтеки мягких тканей лица, головы; открытый фрагментарный перелом локтевой кости левого предплечья со смещением, как в отдельности, так и в совокупности причинили тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни в момент получения травмы", - говорится в сообщении прокуратуры.





В главном судебном разбирательстве подсудимый Касенов вину свою признал частично. По его словам, он не планировал никакого разбойного нападения. Якобы в тот вечер он проиграл в этом игровом зале все деньги, вышел из себя и подрался с охранником. Однако вина подсудимых в совершении вышеуказанного преступления подтверждается признательными показаниями подсудимых Фирсова и Жакиянова. Они полностью признали вину и раскрыли преступную роль каждого.



