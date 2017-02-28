В Мажилисе депутатская группа АНК обсудила конституционную реформу

Сегодня в Мажилисе состоялось заседание депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана, на котором рассмотрены задачи, вытекающие из Обращения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

Выступивший с докладом на тему: «Конституционная реформа - поворотный момент в демократическом развитии Казахстана» депутат Мажилиса, руководитель депутатской группы АНК Сауытбек Абдрахманов отметил, что предстоящая реформа государственной власти свидетельствует о последовательной реализации стратегии демократизации казахстанского общества.

- В деле выполнения задач, вытекающих из Обращения Главы государства, особая ответственность возлагается на Ассамблею народа Казахстана, - подчеркнул руководитель рабочей группы, отметив при этом, что конституционная реформа может быть успешно осуществлена только в условиях общественного согласия и сплоченности народа.

В поддержку Президентских инициатив на заседании выступили также депутаты Мажилиса Снежанна Имашева, Екатерина Никитинская, Магеррам Магеррамов, Ахмет Мурадов, а также вице-спикер Палаты Владимир Божко. В своих выступлениях депутаты говорили о том, что расценивают Обращение Главы государства как беспрецедентное явление в современной мировой политике. Депутаты поделились также своими впечатлениями от недавних поездок по регионам, где казахстанцы высказали полную поддержку предлагаемым конституционным преобразованиям.

И сегодня на заседании рассмотрен вопрос о проделанной работе депутатской группы АНК за первое полугодие во второй парламентской сессии. С информацией об этом выступил депутат Мажилиса, заместитель руководителя депутатской группы Юрий Тимощенко.

Подвел итоги заседания Заместитель Председателя Мажилиса Владимир Божко.