Английские фанаты по ошибке изуродовали автобус своей команды
28 февраля 2017, 11:00
Ущерб от выходки вандалов оценивается примерно в 40 тысяч фунтов стерлингов.
Болельщики "Кристал Пэлас" после матча 26-го тура чемпионата Англии, в котором лондонцы встречались с "Мидлсбро", решили покрасить автобус соперника в "правильные" цвета оставив надпись - Кристал Пэлас, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на The Telegraph.
Как выяснилось позже, автобус принадлежал “орлам“ и был арендован на время.
Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage 😅😅 pic.twitter.com/SsXn6F6KoR— Rich Cook (@Rickyc1234) 26 февраля 2017 г.
Ущерб от выходки вандалов оценивается примерно в 40 тысяч фунтов стерлингов.
"Мидлсбро" воспользовался автобусом, несмотря на произошедшее. Встреча завершилась победой хозяев, единственный мяч на 34-й минуте забил Патрик ван Анхольт.
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