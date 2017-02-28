Английские фанаты по ошибке изуродовали автобус своей команды

28 февраля 2017, 11:00

Ущерб от выходки вандалов оценивается примерно в 40 тысяч фунтов стерлингов.


Болельщики "Кристал Пэлас" после матча 26-го тура чемпионата Англии, в котором лондонцы встречались с "Мидлсбро", решили покрасить автобус соперника в "правильные" цвета оставив надпись - Кристал Пэлас, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на The Telegraph.

Как выяснилось позже, автобус принадлежал “орлам“ и был арендован на время.


Ущерб от выходки вандалов оценивается примерно в 40 тысяч фунтов стерлингов.

"Мидлсбро" воспользовался автобусом, несмотря на произошедшее. Встреча завершилась победой хозяев, единственный мяч на 34-й минуте забил Патрик ван Анхольт.

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