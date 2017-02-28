Английские фанаты по ошибке изуродовали автобус своей команды

Ущерб от выходки вандалов оценивается примерно в 40 тысяч фунтов стерлингов.

Болельщики "Кристал Пэлас" после матча 26-го тура чемпионата Англии, в котором лондонцы встречались с "Мидлсбро", решили покрасить автобус соперника в "правильные" цвета оставив надпись - Кристал Пэлас, сообщает сообщает Zakon.kz cо ссылкой на The Telegraph.





Как выяснилось позже, автобус принадлежал “орлам“ и был арендован на время.





Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage 😅😅 pic.twitter.com/SsXn6F6KoR — Rich Cook (@Rickyc1234) 26 февраля 2017 г.



Ущерб от выходки вандалов оценивается примерно в 40 тысяч фунтов стерлингов.





"Мидлсбро" воспользовался автобусом, несмотря на произошедшее. Встреча завершилась победой хозяев, единственный мяч на 34-й минуте забил Патрик ван Анхольт.