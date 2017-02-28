АО «Банк Развития Казахстана» сообщило об изменениях в составе Правления

АО «Банк Развития Казахстана» (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях с 24 февраля 2017 года в составе его Правления:

В соответствии с решением Совета директоров Банка от 23 февраля 2017 года, досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя правления - члена Правления Банка Саркулова Абая Сериковича с 24 февраля 2017 года. Этим же решением членом Правления Банка назначен Аубакиров Думан Бауыржанулы на срок полномочий Правления Банка.