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Новости за сегодня

АО «Банк Развития Казахстана» сообщило об изменениях в составе Правления

 

АО «Банк Развития Казахстана» (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях с 24 февраля 2017 года в составе его Правления:

В соответствии с решением Совета директоров Банка от 23 февраля 2017 года, досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя правления - члена Правления Банка Саркулова Абая Сериковича с 24 февраля 2017 года. Этим же решением членом Правления Банка назначен Аубакиров Думан Бауыржанулы на срок полномочий Правления Банка.

 

28 февраля 2017, 10:57
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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