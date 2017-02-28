ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир вебинара «Исполнительное производство»
28 февраля 2017, 11:02
Мероприятие полезно судебным исполнителям, кредиторам и лицам, имеющим задолженности по своим обязательствам.
Смотрите прямой эфир бесплатного вебинара от ИС «Параграф» на тему: «Исполнительное производство».
Ведущий – Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.
На вебинаре вы узнаете о том, как устроена система исполнения решений суда в Казахстане, насколько эффективно она функционирует, какими правовыми нормами регламентирована деятельность казахстанских судебных исполнителей, какие ограничительные могут применять судебные исполнители к должникам.
Не пропустите! Мероприятие полезно судебным исполнителям, кредиторам и лицам, имеющим задолженности по своим обязательствам.
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