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ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир вебинара «Исполнительное производство»

28 февраля 2017, 11:02

Мероприятие полезно судебным исполнителям, кредиторам и лицам, имеющим задолженности по своим обязательствам.


Смотрите прямой эфир бесплатного вебинара от ИС «Параграф» на тему: «Исполнительное производство».

Ведущий – Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

На вебинаре вы узнаете о том, как устроена система исполнения решений суда в Казахстане, насколько эффективно она функционирует, какими правовыми нормами регламентирована деятельность казахстанских судебных исполнителей, какие ограничительные могут применять судебные исполнители к должникам.

Не пропустите! Мероприятие полезно судебным исполнителям, кредиторам и лицам, имеющим задолженности по своим обязательствам.


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