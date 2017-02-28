Ради кого Гузеева оставила мужа
28 февраля 2017, 11:05
Актриса пока никак не комментирует предположения поклонников.
В соцсетях разгорелись жаркие споры вокруг личной жизни Ларисы Гузеевой. Поклонники актрисы гадают, ради кого она ушла от мужа ресторатора Игоря Бухарова, пишет Дни.ру.
По мнению большинства, Гузеева встречается с актером греческого происхождения Эвклидом Кюрдзидисом. На эту мысль пользователей соцсетей натолкнуло обилие совместных фотографий и видеозаписей артистов.
Эвклид Кюрдзидис – давний приятель Ларисы Гузеевой. Их неоднократно замечали вместе. Возможно, дружба переросла во что-то большее. Между тем актриса пока никак не комментирует предположения поклонников.
Как писали Dni.Ru, Гузеева сообщила, что была вынуждена разъехаться со своим мужем во время телепередачи "Давай поженимся". После расставания с актрисой ее супруг, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, живет отдельно. О том, что именно вызвало разлад в семье, ничего неизвестно.
Напомним, Гузеева трижды состояла в официальном браке. В последний раз актриса вышла замуж в 1999 году. Телеведущая долго дружила со своим избранником, но решилась на официальные отношения только в 40 лет.
Фото: GLOBAL LOOK press/ Vladimir Myshkin
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