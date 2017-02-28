Доллар держится возле отметки 312 тенге
28 февраля 2017, 11:09
Объем торгов составил 91 млн 050 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 28 февраля 2017 года составил 312,77 тенге. По сравнению с утренней сессией 27 февраля (312,44/$1) нацвалюта ослабла на 0,33 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 312,5 тенге за доллар США, максимальный - 312,97 тенге. Объем торгов составил 91 млн 050 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 154.
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