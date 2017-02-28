При школах предлагают создать наблюдательные советы

В МОН подвели итоги уходящего года и разработали планы на 2017 год.

Направления в детские сады в Казахстане начнут выдавать в электронном формате. В школах будут бороться с поборами. Вузам дадут больше грантов. Такие планы наметили в Министерстве образования и науки РК на заседании коллегии.

В МОН подвели итоги уходящего года и уделили большое внимание планам на 2017 год. Глава ведомства Ерлан Сагадиев детально остановился на каждой отрасли в сфере образования. По части детских садов он рассказал, что с этого года выдача направлений в детские сады будет осуществляться автоматически. Так в министерстве планируют ликвидировать коррупционную составляющую.

- Мы хотим навести порядок с очередностью в детские сады. Хотим убрать условия, которые мы считаем основой для коррупционных возможностей, вызывающие недовольство среди родителей. Для этого планируем объединить все республиканские очереди на базе электронного правительства и автоматизировать выдачу направлений в детский сад, - сообщил он.

Министр отметил, что речь идет именно об автоматизированной выдаче направлений в детские сады, потому что система приема и постановки уже таковой является. На данный момент проект в пилотном режиме апробируется в четырех городах, опыт лучшего будет внедрен в республиканскую систему.

- Сейчас есть четыре города, которые сами пошли по этому пути автоматизации, пилотные проекты внедряют. Это Астана, Алматы, Караганда, Костанай. Мы все эти проекты собираем, создали рабочую группу, она анализирует все четыре проекта, выберем лучший и будем его внедрять, - подчеркнул глава ведомства.

Что касается школ, то в них будет объявлена настоящая война поборам. По мнению Ерлана Сагадиева, общество может помогать учебным заведениям, но исключительно цивилизованным путем.

- Еще одна задача этого года - ликвидировать поборы в школах. Позиция министерства проста - школе надо помогать. Любое цивилизованное общество старается на общественных началах помогать школе всем, чем оно может помочь. От этого отказываться ни в коем случае нельзя. Но это надо цивилизованно делать, прописать правила, чтобы четко видели, что это добровольно. Чтобы человек получал моральное вознаграждение, его портрет висел на стене школы, в рекреациях и так далее, - считает министр.

В качестве решения проблемы в МОН предлагают организовывать при школах наблюдательные советы. Членами таковых могут быть представители родительского комитета, Национальной палаты предпринимателей, депутаты, работники областного управления образования, члены партий, НПО - всего 17 человек.

- Они сформируют попечительский совет школы, который будет курировать деятельность, в том числе и то, что происходит со спонсорскими взносами. Это не запрещено, с Министерством финансов мы говорили. Им будет разрешаться формировать и открывать счета, отдельные от школ. И школа должна будет перед этими советами отчитываться о тех средствах, которые они получали: куда они их отправили. На все это отведено полгода, это мы, наверное, сделаем, - уточнил Ерлан Сагадиев.

В сфере высшего образования увеличат количество образовательных грантов для поступления в вузы.

- В системе высшего образования в этом году количество грантов увеличивается с 31 тысячи до 36 тысяч для бакалавров, для магистрантов - с 7 тысяч до 10 тысяч, докторантов - с 600 до 1000. Это очень серьезный прирост, - подчеркнул глава ведомства.

В заключение он обратился к акимам областей и городов с просьбой выделять свои гранты для учебы в местных высших учебных заведениях, исходя из специфики регионов.

Оксана Давыдова