Главная цель повышение доверия

Североказахстанские судьи подвели итоги работы за 2016 год на расширенном совещании судейского корпуса региона. В прошлом году областной суд занял первое место в стране по качеству отправления правосудия, а также в республиканском конкурсе на лучшую организацию работы.

Расширенное совещание по итогам отправления правосудия проведено в нестандартном формате. Говорили о главном. И, несмотря на очевидные успехи судейского корпуса, не хвалились ими, а обсуждали отдельные моменты местной практики отправления правосудия и деятельность всей судебной системы. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин, принявший участие в работе итогового совещания, акцентировал внимание на причинах и способах решения задач и проблем.

- 2016 год прошел под эгидой 25-летия независимости страны. Также 21 ноября 2016 года состоялся VII Съезд судей республики, Верховным Судом проведена оценка профессиональной деятельности судей. Эти события, безусловно, сыграли огромную роль в развитии судебной системы в целом, а также повлияли на оценку деятельности судов, положительное восприятие обществом процессов, проходящих в судебной системе, открывая работу совещания, отметил председатель Северо-Казахстанского областного суда Ерлан Айтжанов.

Говоря об итогах работы, председатель суда акцентировал внимание на повышении доверия к судебной системе:

- Президент в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» наряду с другими задачами, ставит задачу добиться повышения доверия к судебной системе. Выполнение именно этой задачи является нашей основной целью.

Как отметил Е. Айтжанов, критерии оценки работы судьи в обществе это не только его профессионализм. Общественное мнение складывается из образа, который создает судья своим поведением. И мелочей здесь не бывает. К примеру, председатель суда указал судьям на грамотность статей, которые они размещают в СМИ: «Читатель грамотный, малейшая ошибка урон авторитету».

Председатель облсуда также отметил, что в ближайшее время будет составляться индивидуальный рейтинг всех судов и лично судей, который станет зеркалом общественного мнения и необходимо работать над собой, чтобы потом не «краснеть».

Как сообщил председатель судебной коллегии Северо-Казахстанского областного суда по уголовным делам Владимир Кириленко, судами региона в 2016 году окончено производством 2136 уголовных дел. Это на 21,3 процента больше, чем в 2015 году. Осуждено 1351 лицо, рост по сравнению с 2015 годом составил 17,8 процента.

Из общего количества рассмотренных дел основная часть приходится на преступления 63,3 процента, уголовные проступки 36,7 процента.

При этом по-прежнему в регионе отмечаются внушительные цифры по карательной практике. Реальное лишение свободы в 2016 году назначено 346 лицам 25,6 процента от общего числа осужденных. К слову, республиканский показатель 27,6 процента.

Абай Рахметулин дал поручение по преступлениям небольшой тяжести при выборе вида наказания учитывать личность подсудимого:

- Принцип «курицу украл три года получил» надо изживать. Необходимо смотреть с точки зрения общественной опасности. Новый Уголовный кодекс ставит задачу по гуманизации наказания и снижению тюремного населения. Судам дана возможность оценивать.

Альтернативные лишению свободы меры наказания в регионе имеют рост. Ограничение свободы назначалось чаще на 65,6 процента, привлечение к общественным работам на 62,4 процента.

Особый вопрос здесь назначение штрафов. Снижение числа осужденных в регионе составило почти 54 процента. Это, как было отмечено, результат взвешенного подхода и искоренение практики, когда штрафы назначали без учета того, могут ли осужденные их оплачивать.

Судами в 2016 году прекращено производством 13,3 процента уголовных дел в порядке медиации, в 2015 году было прекращено лишь 4,8 процента. В 3,1 раза увеличилось число уголовных дел, рассмотренных в сокращенном порядке. Также в 3,1 раза возросло количество дел, рассмотренных в согласительном производстве.

- Судами области за 2016 год всего окончено производством 23 871 гражданское дело, что на 2458 дел больше, чем в 2015 году. С вынесением решений рассмотрено 12 607 дел, проинформировал председатель судебной коллегии Северо-Казахстанского областного суда по гражданским делам Бахыт Касеинов.

Подробно была рассмотрена практика досудебного урегулирования споров. В течение 2016 года в этом направлении велась активная работа.

В подтверждение слов - факты. Так, областным судом с участием акима области подписан меморандум с представителями неправительственных организаций и общественных объединений о взаимном сотрудничестве по развитию института примирительных процедур для урегулирования правовых споров. Во всех районных акиматах и отдельных сельских округах области открыты кабинеты медиации, которые дают возможность гражданам без выезда с места проживания обратиться к медиаторам. Центр медиации открыт при Ассамблее народа Казахстана, где уже проведено более трех десятков процедур медиации. Итог за 2016 год с применением примирительных процедур рассмотрено 1796 гражданских дел. В 2015 году было окончено производством в связи с примирением сторон всего 598 гражданских дел.

По данному критерию суды Северо-Казахстанской области по итогам года заняли первое место в республике при оценке качества работы местных судов.

В целом по качеству отправления правосудия по гражданским делам в регионе наблюдается улучшение на 0,6 процента.

Абай Рахметулин в разговоре с судейским корпусом во главу угла поставил уважение и доверие общества к суду. Он напомнил наказ Президента нашей страны о том, что судьи не должны гнаться за статистикой, они должны обеспечивать принцип законности.

- В корне необходимо менять подходы. Если нет оснований для привлечения к ответственности, суд должен не оглядываясь оправдывать человека. Если кто-то считает, что суд это орган обвинительный, то такому судье не место в судебной системе, уверен председатель коллегии Верховного Суда.

Соблюдение сроков рассмотрения дел, поведение судьи на процессе и в обществе это одна часть фундамента доверия к суду. Вторая, по мнению А. Рахметулина, спрос с граждан за их поведение в суде. Следует проявлять принципиальность в отношении тех, кто выражает неуважение к суду, наказывать по всей строгости закона.

- Работы впереди много. От нас самих зависит итог. В первую очередь мы должны думать о людях, которые к нам обращаются, которые верят нам и ждут справедливого судебного решения. Если мы это обеспечим это будет означать доверие общества к суду, подводя итоги встречи, отметил А. Рахметулин.

В завершение заседания председатель коллегии пожелал североказахстанским судьям удержать дважды заработанные первые места среди судов республики и в нынешнем году также выйти в лидеры.

Инна Лопатко