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Новости за сегодня

Опыт Казахстана по судебной реформе

 

 В Ашгабаде состоялся семинар, организованный Международной комиссией юристов в сотрудничестве с Верховным Судом Туркменистана, в рамках проекта Европейского Союза «Обучение и обмен в области международного права и прав человека с целью улучшения национальных систем правосудия в странах Центральной Азии».

 Главными темами семинара стали международные и национальные подходы к судейской этике, международные стандарты и сравнительные практики по вопросам, связанным с дисциплинарными производствами в отношении судей, судейская независимость и подотчетность.

 На семинаре перед судьями Туркменистана выступили эксперты Международной комиссии юристов: судья Верховного Суда РК в отставке Владимир Борисов, судья, Председатель Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Георг Става, директор по политике и правовым вопросам МКЮ Иан Сайдерман, а также сотрудники Международной комиссии юристов Дмитрий Нурумов и Тимур Шакиров.

 Особый интерес у слушателей вызвали презентации эксперта МКЮ Владимира Борисова, поскольку в конце 2016 года Съезд судей Казахстана принял Кодекс судейской этики в новой редакции. Этот документ, разработанный с учетом требований основополагающих норм Конституции РК и международных актов, таких, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы независимости судебных органов», Бангалорские принципы поведения судей.

 Как известно, принимая Кодекс судейской этики, делегаты Съезда судей Казахстана подтвердили приверженность верховенству права и демократии, а независимость судебной власти признали базовым элементом права на справедливое судебное разбирательство, отмечая, что доверие граждан, общества к судебной власти, а также к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и неподкупности судей имеет первостепенную роль в современном демократическом обществе.

 Слушатели семинара согласились с выводом о том, что в условиях, когда государством созданы все условия для плодотворной работы судейского корпуса, население страны вправе рассчитывать как на объективное и беспристрастное отправление правосудия судом, так и на соответствие поведения каждого судьи моральным устоям общества.

 

Пресс-служба Верховного Суда РК

 

28 февраля 2017, 11:16
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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