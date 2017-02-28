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Новости за сегодня

Казахстан не исключает проведения технических встреч по Сирии в Астане

 

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди не исключает проведения технических встреч по Сирии в Астане после Женевы, пишет РИА Новости.

«Мы тоже ждем (информацию — ред.). Пока точно неизвестно, сейчас в Женеве проходят сирийские переговоры. В зависимости от того, как там будет продвигаться, потом будет рассматриваться целесообразность, нужны ли здесь какие-то технические встречи на уровне экспертов», — сказал Тлеубреди журналистам.

 

28 февраля 2017, 11:18
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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