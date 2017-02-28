Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,77 (+0,30), CNYKZT_TOD = 45,6100 (+0,0500)
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 312,77 тенге за доллар (+0,30 тенге), объем торгов - 91 050 тыс. USD (+29 150 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,6100 тенге за юань (+0,0500 тенге), объем торгов - 100 тыс. юаней.
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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