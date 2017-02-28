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22 новых водохранилищ построят в Казахстане

28 февраля 2017, 11:38

Также будут реконструированы аварийные водохозяйственные системы и гидротехнические сооружения.


22 новых водохранилища будут построены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова.

«В рамках задач по эффективному использованию водных ресурсов и создания условий для эффективного использования земельных ресурсов будут реализованы меры по реконструкции 41 аварийной водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений, строительство 22 новых водохранилищ и восстановление инфраструктуры ирригационных и дренажных систем», - сообщил Айтуганов, презентуя сегодня на заседании Правительства план мероприятий по реализации Госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

По его словам, реализация вышеуказанных мер позволит исполнить поручения Главы государства по вводу в оборот более 600 тыс. га земель регулярного орошения и довести ее площадь к 2021 году до 2 млн га.

«Также будут приняты меры, выработанные по итогам земельной комиссии, в том числе определение новой кадастровой стоимости земель, формирование реальной базы данных, а также создания геоботанических карт», - резюмировал он.

Автор: Дамир Байманов
Фото с сайт inform.kz

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