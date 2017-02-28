КПУ vs АЗС

Пересмотреть норму об обязательной установке КПУ (контрольный прибор учета) на заправках и нефтебазах - с таким предложением предприниматели Восточного Казахстана обратились в республиканскую профильную ассоциацию. Продавцы ГСМ утверждают: «обязаловка» противоречит требованию Главы государства снизить давление на бизнес.

На днях в восточноказахстанских отделениях партии «Нур Отан» и Палаты предпринимателей рассмотрели обращение представителей местного рынка ГСМ. Общественники взвесили доводы, приведенные бизнесменами, и сочли необходимым направить письмо в Минфин, Минэнерго и Национальную палату «Атамекен». В КТА (Казахстанская топливная ассоциация) также на основе письма восточноказахстанцев подготовили обращение в Правительство. Как отметил представитель КТА Жаксылык Жанкалов, эта проблема им известна, беспокоит, и с учетом обращения из ВКО ассоциация направила свое предложение исключить требования по установке КПУ в связи с тем, что есть поручение Президента РК снизить нагрузку на бизнес.

Итак, попробуем разобраться. Учет и контроль всего, что крутится оптом и в розницу, - это генеральная идея фискалов во всем мире. В любой стране первым долгом всех налоговиков является борьба с уходом бизнеса от налогообложения. Казахстан здесь не исключение. Например, для рынка ГСМ еще в 2011 году приняли Закон «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», в его статье 19 прямо сказано: все заправки и нефтебазы с января 2018 года обязаны обзавестись КПУ. В прошлом году документ еще подкрепили соответствующими правилами. Казалось бы, закон суров, но он закон: бери под козырек, выполняй. Однако восточноказахстанские предприниматели убеждены: налагаемые на них обязательства на деле невыполнимы.

Дороговато будет

Письмо подписали больше 20 предпринимателей из разных городов и районов Восточного Казахстана. Как значится в тексте, по предварительным подсчетам оснащение одной АЗС обойдется в 4,5-5 млн тенге, одной нефтебазы на 5-10 тыс. тонн - в 250 млн тенге. Чем больше резервуаров - тем дороже. Кроме того, потребуются перекалибровка, смена программного обеспечения, создание системы передачи данных онлайн… Само техобслуживание электронных приборов недешевое и, возможно, потребует дополнительного приема в штат специалиста.

- Субсидии на установку КПУ не предусмотрены, банки отказывают в кредитах на их приобретение, - дали комментарий в ТОО «ВостокАгроХолдинг». - Для небольших заправок установка дорогостоящих контрольных приборов равноценна разорению, они закроются. При этом в отдаленных районах области - Курчумском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Тарбагатайском и других - нет заправок крупных операторов, им это невыгодно. Значит, масса населенных пунктов на сотни километров останется без ГСМ.

Также в обращении предпринимателей заострено внимание на отсутствии полноценного техрегламента. «Можно затратить огромные средства, установить КПУ, а потом их обяжут заменить на приборы нового образца, такие примеры с контрольно-кассовыми машинами уже есть», - высказали тревогу авторы текста.

Как пояснил представитель ТОО «ШТИФ» Сергей Федоров, если следовать букве закона, то контрольными приборами придется оборудовать по отдельности технологические трубопроводы и товарные резервуары. «Но на любой заправке возникают ситуации, когда нефтепродукты нужно переместить из одного резервуара в другой, причем по всему парку, - отметил специалист. - Бывает, зимой в хранилищах замерзает летняя солярка. Как при этом вести учет потерь в трубопроводах? Предприятия будут постоянно завалены уведомлениями о нарушениях от налоговых органов по камеральному контролю».

Тень, знай свое место

По статистике, около 70% действующих в Восточном Казахстане нефтебаз построены еще в советское время. Многие спроектированы только для отгрузки автоцистернами - у них нет железнодорожных тупиков. Как их реконструировать под современные требования?

- На сегодня в стране есть отлаженная система учета нефтепродуктов, - говорится в тексте обращения. - Установку КПУ инициировал Минфин, чтобы иметь контроль над реализацией нефтепродуктов и исключить теневой оборот. Однако если есть теневой оборот, он является чисто криминальным и отчитываться о своей «работе» все равно не будет. Получается, вся нагрузка ляжет на плечи добросовестных предпринимателей. Видимо, нелегальный оборот ГСМ необходимо пресекать другими способами. Мы нигде не увидели оценку экономической эффективности решения по обязательной установке КПУ.

Бизнесменов поддержали общественные организации региона. Например, в областном профсоюзе работников малого и среднего бизнеса отметили: Закон «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» - нужный, взвешенный, правильный. Корректировки требует только норма жестких сроков.

- В мире непростая экономическая ситуация, и на нашей стране она, безусловно, отражается, - отметили в профсоюзе. - С учетом этого на выполнение требования об установке КПУ нужно больше времени, несколько лет. Кроме того, на наш взгляд, бизнес в данном случае следует поддержать государственной финансовой программой для приобретения самих приборов и программного обеспечения.

Галина Вологодская