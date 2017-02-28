Атырауские рыбаки не согласны с правилами рыболовства
28 февраля 2017, 11:48
Жители одного из рыбацких поселков собрались у сельского акимата с требованием отменить новые правила.
Между тем в областной администрации заверяют, что правила не новые и были утверждены давно, а потому соблюдать их следует всем, передает телеканал 24.kz.
Этим утром у сельского акимата одного из рыбацких поселков собрались около ста рыбаков. Все они работают на кооперативы и не согласны с новыми, как они считают, правилами рыбного промысла – теми, что определяют вид маломерного плавсредства для промысла и мощность моторов. В список запрещенных попали так называемые казанки или катера, предназначенные по документам для прогулок, широко используемые в регионе рыбаками, и моторы мощностью выше 40 лошадиных сил. Теперь на реку и в море можно выходить только на таких бударах – специально предназначенных для промысла деревянных или пластиковых лодках.
Нуржан Кайыров, рыбак кооператива «Тілекші»:
- Это получается, что скорость не выше 5 километров в час. Очень много времени будет уходить на дорогу, так что для лова ничего не остается. Опять же разрешенные часы лова – с 6 утра до 5 вечера. Мы просто не уложимся в этот промежуток. Рысбек Тайыров, рыбак:
- Я только на днях привез новый мотор за миллион тенге. Куда мне теперь его девать? Мне его не зарегистрируют, а значит, он незаконный. Могли бы пораньше сказать, чтобы мы были в курсе изменений.
Как оказалось, на соблюдении правил настаивает управление сельского хозяйства. Ситуацию здесь охотно прокомментировали. Правила не новы и были утверждены еще несколько лет назад. Всё это время от кооперативов и рыбаков ждали сознательности, но за четыре года ни один из них не привел всё в соответствие с законом.
Сырым Рыскалиев, руководитель управления сельского хозяйства:
- Вся работа проводится в рамках наведения порядка в рыбном промысле. Мы просто требуем исполнять законные требования, прописанные в правилах рыболовства и судоходства. Мы ожидали подобной реакции, встретились и поговорили с рыбаками. Никакого недопонимания на сегодня между нами нет. Есть закон и его надо исполнять.
Изменения коснутся и правовых взаимоотношений между наемными рыбаками и кооперативами. Каждый рыбак должен будет зарегистрировать ИП и заключить договор с кооперативом. Это позволит узаконить их деятельность и увеличить налоговую базу. Главной же целью остается искоренение браконьерского лова. Никаких отсрочек и послаблений не будет, заверили в акимате.
Авторы: Талгат Утегулов, Азильхан Уахитов
Фото с сайта 24.kz
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