Атырауские рыбаки не согласны с правилами рыболовства

Этим утром у сельского акимата одного из рыбацких поселков собрались около ста рыбаков. Все они работают на кооперативы и не согласны с новыми, как они считают, правилами рыбного промысла – теми, что определяют вид маломерного плавсредства для промысла и мощность моторов. В список запрещенных попали так называемые казанки или катера, предназначенные по документам для прогулок, широко используемые в регионе рыбаками, и моторы мощностью выше 40 лошадиных сил. Теперь на реку и в море можно выходить только на таких бударах – специально предназначенных для промысла деревянных или пластиковых лодках.

Нуржан Кайыров, рыбак кооператива «Тілекші»:





- Это получается, что скорость не выше 5 километров в час. Очень много времени будет уходить на дорогу, так что для лова ничего не остается. Опять же разрешенные часы лова – с 6 утра до 5 вечера. Мы просто не уложимся в этот промежуток. Рысбек Тайыров, рыбак:





- Я только на днях привез новый мотор за миллион тенге. Куда мне теперь его девать? Мне его не зарегистрируют, а значит, он незаконный. Могли бы пораньше сказать, чтобы мы были в курсе изменений.



