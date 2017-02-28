В Правительстве утвержден План мероприятий по реализации Госпрограммы АПК на 2017-2021 годы

О Плане мероприятий по реализации Государственной программы АПК на 2017-2021 годы доложил сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

Как отметил К.Айтуганов, разработанный Министерством сельского хозяйства План содержит 134 мероприятия по 8 задачам Госпрограммы.

«Предусматривается приоритетное кредитование кооперативов Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства с погашением первоначального платежа за счет инвестиционных субсидий, а также выделение субсидий кооперативам для возмещения расходов по НДС. При этом будут заключены трехсторонние планы между Министерствами сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения и акиматами с конкретными показателями в разрезе регионов на каждый год. В 2017 году планируется довести количество действующих кооперативов до 326 единиц», - сказал первый вице-министр.

В результате принятых мер при том же объеме бюджета охват производителей мерами господдержки увеличится в 7,5 раза.

Для обеспечения эффективного использования водных ресурсов, аккумулирования необходимых объемов водных ресурсов будут реализованы меры по реконструкции аварийных водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений республиканской собственности, строительству новых водоемов и восстановлению инфраструктуры ирригационных и дренажных систем, Реализация вышеуказанных мер позволит исполнить поручение Главы государства по вводу в оборот более 600 тысяч гектар земель регулярного орошения и довести их площадь в 2021 году до 2 млн. гектаров, отметил первый вице-министр.

Проработаны вопросы повышения обеспеченности сельхозтоваропроизводителей техникой и средствами химизации, развития торгово-логистической инфраструктуры. В целом, на реализацию Плана мероприятий в 2017-2021 годах потребуется порядка 2,4 трлн. тенге, из них за счет средств республиканского бюджета - 1,2 трлн. тенге, местных бюджетов - 852 млрд. тенге, МФО и хозяйствующих субъектов - 306 млрд. тенге.

«21 февраля текущего года проект Плана одобрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии, а также согласован с Администрацией Президента, заинтересованными министерствами и ведомствами, с акиматами областей, городов Астаны и Алматы», - заключил К. Айтуганов.