В Казахстане определены основные направления развития IT-систем в образовании

В Астане проходит заседание Правительства РК, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, на котором во исполнение поручений Президента РК данных им в ежегодном Послании народу Казахстана, рассматриваются основные направления развития IT-систем в образовании.

Министр образования и науки РК Е.Сагадиев доложил, что на сегодняшний день существует 73 информационные системы. Все они будут передавать данные в 4 платформы.

Первая - НОБД (Национальная образовательная база данных) - это вся административная информация по системе образования, Второе - это электронный дневник - текущая успеваемость, академическая информация школ и ТиПО. Третье - это облачная бухгалтерия - единая бухгалтерия всех организаций образования по стране. ЕСУВО - информационная система ВУЗов.

Все 73 системы будут поставлять информацию в 4 платформы, и эти 4 платформы между собой будут обмениваться информацией.

По его словам это даст полную автоматизацию, при которой можно будет видеть оценки, домашние работы каждого ребенка, поурочные планы учителя. В дальнейшем будет легче планировать контингент детей, дефицит ученических мест, карты строительства школ. Все будет выходить из единой информационной системы.

Учителя смогут получить онлайн контроль классов, полный переход на безбумажную отчетность - информация больше не будет дублироваться. Родителям это даст возможность видеть оценки, посещаемость, домашние задания и прогресс ребенка в онлайн режиме.

«Для внедрения указанных платформ требуется повысить скорость интернета в школах и централизовать для них оплату связи в едином органе, а также закрепить ответственность за обеспечение информационной безопасности», - отметил Е.Сагадиев.