В Китае обнаружили гробницы с артефактами возрастом более 700 лет
28 февраля 2017, 11:56
Находка была сделана на территории деревни Далян.
Археологи обнаружили в провинции Сычуань на юго-западе Китая две кирпичные гробницы возрастом более 700 лет, в которых находилось множество артефактов, передает РИА Новости агентство Синьхуа.
Находка была сделана на территории деревни Далян района Лунцюаньи городского округа Чэнду. Сообщается, что гробницы относятся ко времени существования династии Сун (960-1279 годы нашей эры).
Археологи обнаружили в кирпичных гробницах более 60 артефактов, среди которых погребальные статуэтки, изделия из фарфора и фрагменты письменных документов.
Фото: AFP 2017/ Frederick J. Brown
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