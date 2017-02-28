В Китае обнаружили гробницы с артефактами возрастом более 700 лет

Находка была сделана на территории деревни Далян.

Археологи обнаружили в провинции Сычуань на юго-западе Китая две кирпичные гробницы возрастом более 700 лет, в которых находилось множество артефактов , передает , передает РИА Новости агентство Синьхуа.





Находка была сделана на территории деревни Далян района Лунцюаньи городского округа Чэнду. Сообщается, что гробницы относятся ко времени существования династии Сун (960-1279 годы нашей эры).





Археологи обнаружили в кирпичных гробницах более 60 артефактов, среди которых погребальные статуэтки, изделия из фарфора и фрагменты письменных документов.



