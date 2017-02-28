Министр Сагадиев намерен облегчить жизнь учителям

Министерство образования и науки Казахстана намерено облегчить жизнь учителей и родителей, внедрением информационных технологий, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Как рассказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев, речь идет о том, что 73 информационных системы ведомства будут объединены путем передачи данных в четыре платформы - Национальную образовательную базу данных (вся административная информация по системе образования), электронный дневник (текущая успеваемость, расписание, поурочные планы, вся академическая информация по школам и организациям технического и профессионального образования), единую бухгалтерию всех организаций образования в стране и информационную систему вузов.





Эти четыре платформы будут обмениваться информацией между собой и госорганами.





«Для МОН это даст полную автоматизацию. То есть мы будем видеть, каждую домашнюю работу, каждую оценку, каждого ребенка, каждый поурочный план учителя. Эти данные будут видеть МОН, акимат, областной отдел образования и родители. То же самое бухгалтерия. Мы должны видеть каждую проводку каждой школы. Кроме того, будет легче планировать контингент детей, дефицит ученических мест, карту строительства школ. Все это будет выходить из единой информационной системы», - проинформировал министр на заседании Правительства.





Учителям это позволит осуществлять онлайн-контроль класса и полностью перейти на безбумажную отчетность.





«Информация больше не будет дублироваться. Для прохождения аттестации вся необходимая педагогическая информация преподавателя за все годы будут в его личном кабинете. Учитель существенно разгрузится», - пояснил он. Министр заявил, что он готов уже сегодня отменить подворовой обход учителей, так называемый всеобуч.





«У нас более 100 тыс. учителей, которые два раза в год обходят все дворы, собирают фамилии и имена детей, которые собираются в школы. Сегодня этого можно не делать. Все эти данные в этих базах данных есть», - заявил министр. Родители же, по словам министра, получают возможность видеть оценки своих детей в режиме реального времени, следить за посещаемостью, домашними заданиями и, в целом, прогрессом ребенка. «В идеале ID обучающегося также должен находиться в его личном кабинете - все документы, связанные с ребенком, начиная с детсада и заканчивая PhD», - пояснил он.





«В принципе, работа уже началась», - резюмировал министр.





Автор: Дамир Байманов