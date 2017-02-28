В Казахстане будет внедрено казначейское сопровождение госзакупок по строительству

В целях снижения теневой экономики, усиления мониторинга за ходом строительства и рационального использования бюджетных средств Министерство финансов предлагает внедрить казначейское сопровождение государственных закупок по строительству. Об этом доложил на заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева, министр финансов Бахыт Султанов.

По словам министра, объем теневой экономики в Казахстане, по официальным данным органов национальной статистики, составляет не менее 20% от ВВП. Одной из главных ее составляющих являются преступления, связанные с расходованием бюджетных средств при государственных закупках путем обналичивания средств через лжепредприятия. При этом, треть суммы выделенных денежных средств приходится на отрасли «строительство» и «торговля».

Львиная доля нарушений бюджетного законодательства и закона о госзакупках, приходится на сферу строительства. По данным КГД в 2016 году из 380 уголовных дел 115 приходится на сферу строительства, что составляет 30,2%.

С целью искоренения вышеуказанных рисков внедряется казначейское сопровождение государственных закупок по строительству, которое позволит обеспечить прозрачность платежей, полноту уплаты налогов, контроль качества строительства, целевое использование бюджетных средств, контроль за казахстанским содержанием.

«Механизм казначейского сопровождения государственных закупок по строительству разработан с учетом обсуждения с государственными органами, бизнес-сообществом, международного практического опыта и действующего механизма контроля счетов квазигосударственного и банковского сектора», - отметил Б. Султанов.

Впервые на практике с учетом международного опыта будут привлекаться услуги супервайзера (инжиниринговой компании) по управлению проектом, который не только отслеживает качество строительства, но и обоснованность всех расходов.

В текущем году данный механизм будет апробирован в трех регионах (г. Астана, Акмолинская и Карагандинская области). Утверждена Дорожная карта по внедрению казначейского сопровождения. По итогам внедрения «пилотного» проекта будут проработаны поправки в законодательство РК для нормативного закрепления казначейского сопровождения государственных закупок по строительству, заключил министр финансов.

Напомним, Глава государства в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана - глобальная конкурентоспособность» обозначил ключевой задачей кардинальное повышение эффективности бюджетных расходов.