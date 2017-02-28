Медики рассказали подробности смерти двухлетнего ребенка в Костанае

Ребенок был госпитализирована с диагнозом «острый гастроэнтероколит». Тяжелое течение. Лечение проводилось в соответствии с протоколом.

Девочка была госпитализирована с диагнозом «Острый гастроэнетроколит» 16 февраля, передает корреспондент передает корреспондент Bnews.kz









В управлении здравоохранения корреспонденту Bnews.kz рассказали о диагнозе и лечении, которое получал ребенок.





«16 февраля ребенок поступил в инфекционное отделение КГП «Костанайская городская детская больница» с жалобами на повышение температуры тела, многократную рвоту, частый жидкий стул. Cо слов матери, ребенок ел йогурт, название и место приобретения которого мама не помнит, а так же виноград, сладкий пирог. Госпитализирована с диагнозом «острый гастроэнтероколит». Тяжелое течение. Лечение проводилось в соответствии с протоколом: оральная регидратация, антибиотикотерапия, инфузионная и симптоматическая терапия», - рассказали в управлении здравоохранения.





Врачами было подано экстренное извещение в департамент по защите прав потребителей и взяты анализы на бактериологическое исследование. Несмотря на проводимое лечение, 17 февраля состояние резко ухудшилось.





«Развился гемолитико-уремический синдром. Была проведена консультация с главным внештатным детским нефрологом и специалистом по диализу министерства здравоохранения РК В.Х.Алтыновой и с учетом тяжести состояния по согласованию ребенок по линии республиканской санитарной авиации направлен в Национальный научный медицинский центр г. Астана. Несмотря на проводимую высокоспециализированную медицинскую помощь, ребенок скончался», - заключили в пресс-службе ведомства.



