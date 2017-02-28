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Аким ЮКО объявил выговор главе соцуправления после вспышки туберкулёза в Туркестане

28 февраля 2017, 12:21

«По результатам проверки мы примем дополнительные меры», - сказал Жансеит Туймебаев.


Вчера в акимате Южно-Казахстанской области, под председательством главы региона Жансеита Туймебаева состоялось селекторное совещание, в котором приняли участие акимы районов и городов, руководители областных управлений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
Аким области выразил свое мнение, в связи с событием в центре оказания специальных социальных услуг города Туркестан.
Вместе с тем, глава региона отметил о трагическом событие унесшем жизнь трех пациентов, и о назначенном служебное расследовании в отношении специалистов, допустивших нарушения, по результатам которого буду приняты соответствующие меры. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента. На сегодня, руководство учреждения уволено после массового заражения туберкулезом.

«Трагедия произошла в социальном учреждении. Поэтому, руководителю управления координации занятости и социальных программ Асие Темирбаевой объявить строгий выговор. По результатам проверки мы примем дополнительные меры», - сказал Жансеит Туймебаев.
Напомним, что на прошлой неделе, у 61 пациента находившихся на лечении в центре оказания специальных социальных услуг г.Туркестан был выявлен туберкулез, трое из них скончались.


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