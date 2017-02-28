Особое внимание интересам детей

М. Иванова,

Судья Специализированного межрайонного суда

по делам несовершеннолетних Павлодарской области

Воспитание несовершеннолетних граждан, защита их прав, свобод и законных интересов является одной из главных задач общества. Правовое положение детей определено в Конституции.

Особенность конституционно-правового статуса ребенка вызвана тем, что дети представляют собой наиболее сложную и уязвимую категорию, поскольку, имея равные права с совершеннолетними гражданами, фактически обладают гораздо меньшими возможностями по их реализации.

В 1994 году ратифицирована Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 года, что свидетельствует о принятии Республикой Казахстан обязательств во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, первоочередное внимание уделять обеспечению интересов ребенка.

Конвенция содержит четкое предписание государствам-участникам защищать детей от всех форм насилия и определяет роль государства как конечного арбитра благополучия детей.

Уголовный кодекс РК предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним. Данное деяние наказывается штрафом в размере до 300 МРП или исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

П. 3 ст. 67 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» обязывает должностных лиц государственных органов и организаций и иных граждан, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

Следует обратить внимание, что в п. 3 ст. 67 Семейного кодекса не указан срок, в течение которого должностные лица государственных органов и организаций и иные граждане обязаны сообщить в орган опеки и попечительства сведения об угрозе жизни и здоровью ребенка. Кроме того, в действующем законодательстве не содержатся нормы об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения должностными лицами государственных органов и организаций и иными гражданами данной обязанности.

Наряду с Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» действует Закон РК «О профилактике бытового насилия», касающийся насилия в отношении детей дома и в семье. Ст. 10 Закона РК «О профилактике бытового насилия» обязывает правоохранительные органы нести ответственность за выявление родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей, совершающих в их отношении противоправные действия. Органы внутренних дел уполномочены выносить защитные предписания в случаях бытового насилия для превентивных целей.

Закон «О профилактике бытового насилия» не содержит права несовершеннолетнего на самостоятельное обращение в правоохранительные органы за защитой от лиц, совершивших бытовое насилие в отношении них. В то же время п. 2 ст. 67 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» предусматривает право ребенка на самостоятельное обращение за защитой своих прав в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, а по достижении возраста 14 лет в суд.

Указом Президента в 2012 году в областных центрах республики созданы специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних. Ювенальные суды стали воплощением особой системы дружественного к ребенку правосудия, поскольку в основе их создания доктрина, согласно которой государство ведет себя как попечитель или лицо, ответственное за несовершеннолетних, защищающее от жестокого обращения.

Одной из категорий гражданских дел, рассматриваемых судами, являются дела о лишении родительских прав. Лишение родительских прав должно применяться судами как крайняя мера, если все иные средства воздействия были исчерпаны.

Так, решением Ювенального суда Павлодарской области от 2014 года удовлетворено исковое заявление ГУ «Отдел образования Павлодарского района» об ограничении родительских прав в отношении несовершеннолетних Алии, 2011 года рождения, и Армана, 2005 года рождения. Поводом для предъявления иска в суд органами опеки явились действия отца ребенка, который для того, чтобы помешать бригаде специалистов отключить электроэнергию в доме, обвязал свою малолетнюю дочь Алию скотчем и положил под колесо автомашины «ГАЗ-52» бригады ЛПУ с. Чернорецк. В последующем решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних от 17 сентября 2015 года в отмене последствий ограничения родительских прав матери К. было отказано по причине заключения судебной-наркологической экспертизы о наличии у нее заболевания с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости». Отец Алии скончался в 2014 году. Решением суда мать родительских прав была лишена. До настоящего времени в правах не восстановлена, с соответствующим иском в суд не обращалась. Дети находятся в детском государственном учреждении, мать их систематически навещает.

Особую обеспокоенность судей вызывают случаи сексуального насилия в отношении детей, которые происходят в семье. Решением Ювенального суда Павлодарской области удовлетворены исковые требования истца Е. к ответчику Ш. о лишении родительских прав. Основанием для предъявления иска в суд для матери ребенка послужило вступление в законную силу приговора СМУС о признании ответчика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 121 УК РК «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней» с назначением меры наказания в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В силу п. 2 ст. 75 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» родители лишаются родительских прав при совершении ими умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи. Решение по данному гражданскому делу вступило в законную силу. Ребенок воспитывается матерью, ответчик отбывает наказание по приговору суда.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области 2016 года исковое заявление ГУ «Отдел образования города Павлодара» к гр. Г. о лишении родительских прав в отношении двух детей П., 2013 года рождения, и Л., 2008 года рождения, удовлетворен частично. Гр. Г. в родительских правах в отношении несовершеннолетнего П. была ограничена, в удовлетворении оставшейся части исковых требований было отказано. Основанием для предъявления иска в суд послужило физическое насилие, примененное матерью в отношении дочери, 2013 года рождения, о чем был снят видеоролик, в дальнейшем направленный ею отцу ребенка посредством Интернета.

В результате появления ролика в социальных сетях был создан резонанс с критикой в адрес «методов воспитания» матери, что послужило основанием для предъявления иска в суд органами опеки и попечительства. Действиями матери был причинен физический и психологический вред дочери, не вызвавший по заключению судебно-психологической экспертизы ухудшения психического здоровья ребенка. С учетом интересов ребенка суд принял решение об ограничении родительских прав путем отобрания ребенка у матери без лишения родительских прав с передачей дочери на воспитание отцу.

Путями решения вопроса профилактики предотвращения случаев жестокого обращения с детьми в семье полагаем необходимым считать внесение изменений и дополнений в действующее законодательство и проведение систематических мероприятий по месту нахождения учреждений образования по выявлению случаев жестокого обращения с детьми в семье и профилактике такого обращения. Предлагаем внести изменение в п. 3 ст. 67 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» о необходимости незамедлительной информации о фактах жестокого обращения с детьми; на законодательном уровне предусмотреть ответственность должностных лиц и граждан за факты укрывательства случаев жестокого обращения с детьми; усилить санкцию ч. 2 ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», установив уголовную ответственность в виде наказания «лишение свободы»; дополнить Закон «О профилактике бытового насилия» статьей о праве несовершеннолетнего на самостоятельное обращение в правоохранительные органы за защитой от лиц, совершивших бытовое насилие в отношении них.

В качестве проведения необходимых мероприятий по месту нахождения организаций образования предлагаем ежегодно во всех учебных заведениях проводить родительские собрания на темы семейного воспитания и недопустимости случаев жестокого обращения с детьми; ввести в образовательных учреждениях постоянный обязательный периодический мониторинг психологического состояния детей с привлечением для его проведения психологов образовательных учреждений в целях выявления фактов жестокого обращения с детьми в семье посредством методов психологического исследования.