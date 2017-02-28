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Женщине вернули потерянный кошелёк с крупной суммой денег в Костанае

28 февраля 2017, 12:30

Женщина благодарит своего «спасителя».


Дамира Абельдинова приехала в Костанай из посёлка Пешковка Фёдоровского района дать объявление о потере кошелька. Его она потеряла в областном центре в пятницу, 24 февраля, передаёт alau.kz.

Дамиру Абельдинову пригласили на встречу с министром социальной защиты населения Казахстана Тамарой Дуйсеновой. Потом женщина пошла в магазин и после обнаружила потерю.

«Мы пошли в магазин со знакомой, она забыла кошелёк дома, и я решила купить ей воду. Скорее всего, я потеряла его возле магазина. Там все мои документы – удостоверение личности, водительское удостоверение, все банковские карточки и 140 тысяч тенге. Вот после выходных приехала подать объявление о потере», — рассказывает Дамира.

Дамира пришла подать объявление в ТРК «Алау». И здесь при приёме текста ей сказали, что похожее объявление уже есть. Только в тексте говорится о найденном кошельке. Созвонились с автором объявления, и он пришёл на встречу. Оказалось, Суиндик Сапаров нашёл кошелёк возле магазина.

Всё в целости и сохранности Суиндик Сапаров вернул Дамире Абельдиновой. Женщина благодарит своего «спасителя».

Фото: alau.kz

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