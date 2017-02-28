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На капчагайской трассе Lexus в результате ДТП превратился в груду металла

28 февраля 2017, 12:36

Серьезно пострадал один человек.


На капчагайской трассе произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Lexus GS и Toyota Avensis, передает Zakon.kz.

Авария случилась под развязкой поворота на Жетыген. Участники рассказали каждый свою версию случившегося.

Как рассказал пассажир Lexus, они ехали в сторону Капчагая в левом ряду. Двигавшаяся в среднему ряду Toyota стала их зажимать. И в итоге Lexus, зацепив отбойник, закрутился по дороге и столкнулся с Toyota.

В свою очередь, участники аварии из автомобиля Toyota рассказали другую версию. Они ехали в левом ряду. Сзади ехал Lexus и водитель стал им фарить. Водитель Toyota Avensis начал перестраиваться в средний ряд, но Lexus "не влез" между ним и отбойником, зацепил сначала последний, а потом отлетел в Toyota.

В результате столкновения машины отбросило в разные стороны. Lexus искорежило до неузнаваемости. Его водитель получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

Остальные участники аварии остались на месте ждать дознавателей. Также они ищут очевидцев, чтобы прояснить картину.



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