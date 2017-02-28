На капчагайской трассе Lexus в результате ДТП превратился в груду металла

На капчагайской трассе произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Lexus GS и Toyota Avensis, передает передает Zakon.kz





Авария случилась под развязкой поворота на Жетыген. Участники рассказали каждый свою версию случившегося.





Как рассказал пассажир Lexus, они ехали в сторону Капчагая в левом ряду. Двигавшаяся в среднему ряду Toyota стала их зажимать. И в итоге Lexus, зацепив отбойник, закрутился по дороге и столкнулся с Toyota.





В свою очередь, участники аварии из автомобиля Toyota рассказали другую версию. Они ехали в левом ряду. Сзади ехал Lexus и водитель стал им фарить. Водитель Toyota Avensis начал перестраиваться в средний ряд, но Lexus "не влез" между ним и отбойником, зацепил сначала последний, а потом отлетел в Toyota.





В результате столкновения машины отбросило в разные стороны. Lexus искорежило до неузнаваемости. Его водитель получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.





Остальные участники аварии остались на месте ждать дознавателей. Также они ищут очевидцев, чтобы прояснить картину.



