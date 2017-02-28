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В Китае двое детей погибли, выпав из рук родителей с 4 этажа

28 февраля 2017, 12:38

Полиция ведет расследование произошедшего.


В Китае в торговом центре два маленьких ребенка погибли, выпав из рук одного из родителей с четвертого этажа, передает РИА Новости.

ЧП произошло в понедельник в одном из торговых центров Тяньцзиня. По данным администрации ТЦ, когда один из родителей детей шел по четвертому этажу возле стеклянного ограждения, один ребенок выпал из его рук.

Он попытался поймать падающего ребенка, но и второй малыш, находившийся на руках, тоже выпал из его рук. Дети скончались на месте от полученных травм.

Высота ограждения составляет 1,3 метра. Полиция ведет расследование произошедшего.

Фото: Flip

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