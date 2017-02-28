Kinopark представляет новый уровень премиум показа

Залы First Class работают в кинотеатрах Kinopark 7 Керуен, Kinopark 8 Сарыарка и Kinopark 6 Мега в Астане, а также в Kinopark 11 IMAX Esentai в Алматы.

Основу залов класса А составляют повышенный комфорт, индивидуальный подход и новейшие технологии.









Современный зритель чутко реагирует на изменения отечественного рынка кинопоказа, порой не просто принимая или отрицая те или иные нововведения, но выступая в качестве законодателя и двигателя процесса.

В ответ на потребность казахстанского зрителя в просмотре кино в максимально комфортных условиях, с камерной обстановкой и персональным обслуживанием, сеть Kinopark представляет залы Premium-класса - VIP, Comfort и First Class.





VIP-залы функционируют в кинотеатрах Kinopark 6 Спутник и Kinopark 7 Актобе. К услугам посетителей данной категории предоставляется персональное обслуживание, доставка еды и напитков в зал. Благодаря комфортабельным креслам Lino Sonego Top Comfort с выдвижной подставкой для ног, сеанс пролетит незаметно!









Первый в Казахстане лазерно-фосфорный проектор был установлен на базе зала Comfort в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai. Технические характеристики оборудования нового поколения позволяют получить высочайший уровень изображения - расширенную цветовую гамму (более глубокие синий и черный цвета), стабильную яркость и равномерное ее распределение по всему экрану (до 90%), четкий контраст. Кроме того, работа лазера долгосрочна – около 20 тысяч часов, а это значит, что даже через год после установки, посетителя ожидает такая же яркая и четкая картинка, что и в первые часы работы. Приятным дополнением к эмоциям от суперсовременного оборудования станет обслуживание, доставка блюд и напитков от ресторана Fellini.









Лазерными проекторами NEC NC1201L оборудованы и три зала First Class в кинотеатрах Kinopark в Астане, по праву заслужившие звание «исключительных». Невероятный опыт визуального восприятия усиливается экраном Harkness Hall Perlux 180+. Повышенная светоотражающая способность и жемчужная поверхность полотна обеспечивают великолепную температуру цвета, лучший контраст и беспрецедентную яркость, буквально вовлекая зрителя в происходящее на экране.









Важными составляющими залов First Class являются не только новейшие технологические решения, но и комфорт, доведенный до абсолюта. Установленные в зале кожаные кресла Hollywood от марки Figueras имеют широкий подлокотник, держатель для напитков, автоматический механизм управления наклона спинки и подставки для ног. За счет внушительных расстояний между рядами, количество посадочных мест не превышает 50, что создает камерную обстановку и атмосферу уюта. Эргономика, практичность и эксклюзивный дизайн кресел Figueras позволили занять им лидирующие позиции на рынке кинопоказа и закрепить за собой звание «королевских».









Специально для гостей First Class предлагается персональное обслуживание, комплимент в виде поп-корна и воды, эксклюзивное меню от шеф-повара. Широкий выбор изысканных напитков, а также закусок, будь то валованы с черной икрой, antipasto italiano или коктейль из креветок, сделают времяпрепровождение в кинотеатре незабываемым. Для удобства зрителей, доставка заказа осуществляется прямо в зал.





Залы First Class работают в кинотеатрах Kinopark 7 Керуен, Kinopark 8 Сарыарка и Kinopark 6 Мега в Астане, а также в Kinopark 11 IMAX Esentai в Алматы.



