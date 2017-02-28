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В ВКО мужчина домогался больного ребенка

28 февраля 2017, 13:15

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Полицейские Жарминского района задержали 23-летнего мужчину по подозрению в домогательстве умственно отсталого мальчика, сообщает YK-news.kz.

По предварительным данным, подозреваемый мужчина заманил к себе 11-летнего мальчика, живущего по соседству, и стал домогаться его. Когда ребенок вернулся домой, то рассказал все родителям. Взрослые незамедлительно обратились в полицию.

— Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 124 Уголовного Кодекса РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетнего», — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — Назначены судебно-медицинские экспертизы, начато досудебное расследование по выяснению всех обстоятельства происшествия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствие взято на особый контроль руководства ДВД ВКО.

По предварительной информации, пострадавший ребенок страдает легкой формой умственной отсталости.

Фото: NN.ru

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