МОАП РК: Для базы данных учеников нужно использовать отечественные программные продукты
28 февраля 2017, 13:16
«Иностранные программные обеспечения априори снижают уровень безопасности и не позволяют обеспечить полный контроль над защищаемой информацией», - уточнил Б. Атамкулов.
Министр оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК Бейбут Атамкулов заявил, что в Казахстане назрела необходимость в разработке отечественных IT-программных продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы поддерживаем развитие IT-технологий. Тем более, сегодня система образования дает толчок развитию IT-индустрии. Здесь мы говорили о том, что у нас в базе данных ЦОДа АО НИТ будет храниться, в общем, все данные по республике - это данные родителей, персональные данные учащихся. И, конечно, необходимо продумать серьезно сохранность этих данных», - сказал он.
По его словам, сегодня вопрос заключается в отсутствии отечественных софтов.
«Конечно, есть стандартные процедуры по испытанию на соответствование требованиям информационной безопасности. Вопрос аттестации соответствия систем для того, чтобы они могли сохранить информационные данные. Но, есть у нас один серьезный вопрос - это вопрос отечественных алгоритмов шифрования при передаче данных от конечных абонентских устройств к серверам информационных систем. На сегодня будет обсуждаться вопрос применения софтов», - уточнил глава ведомства.
«Для нас сегодня именно вот эта программа, которую сейчас вводит МОН (Национальная образовательная база данных - Прим.), является толчком, и мы хотели бы обратить внимание, что действительно нам сегодня это дает возможность для развития софтерной промышленности. Поэтому мы, как уполномоченный орган, будем в обязательном порядке рекомендовать и вести этот вопрос - максимального использования отечественных программных продуктов», - подчеркнул Б. Атамкулов.
Он указал, что иностранные программные обеспечения априори снижают уровень безопасности.
«Иностранные программные обеспечения априори снижают уровень безопасности и не позволяют обеспечить полный контроль над защищаемой информацией. Все-таки, это база данных родителей и школьников всей страны. Поэтому мы со своей стороны готовы в этом вопросе принимать участие активное. И то, что на следующей неделе будет встреча с представителями IT-сообщества РК - это для нас тоже дает положительное. И мы хотели бы использовать все возможности Министерства образования - это институты, НИИ, в первую очередь ВУЗы, где должны быть созданы параллельно лаборатории по софтам, по разработке наших IT-программных продуктов по защите данной информации», - заключил министр.
Ксения Давыдова, Астана
Фото ortcom.kz
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