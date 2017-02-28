Сагинтаев посоветовал МОНу ориентироваться на инновации, которые можно дополнять

На заседании правительства рассмотрели вопросы использования IT-технологий в образовании. В ходе обсуждения у премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева возникли несколько ремарок к профильному ведомству, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это должно быть обсуждено и отражено, если будут приняты в рамках программы Цифровой Казахстан, потому что многие вещи сегодня обсуждаются в обществе, Ерлан Кенжегалиевич (Сагадиев, министр образования и науки РК), тот же Кунделик - неоднозначная реакция со стороны общественности. Здесь надо понять почему, если это удобно всем, почему общественность обсуждает, что тут неправильного. Нам надо понять, вы должны сказать», - сказал он.

«Наверное, есть какие то моменты, где людей это не устраивает: ни школьников, ни родителей, ни педагогов, возможно. Мы досконально об этом не знаем, но общество очень сильно это обсуждает. Есть различные нарекания в этом вопросе, и поэтому все те вещи, которые сегодня предлагаются они должны будут вынесены на обсуждение. Мы не возражаем. Если будет одобрено, то мы в рамках Цифрового Казахстана все это включим. И соответствующее финансирование будет выделено», - добавил глава кабмина.

По поводу обеспечения школ интернетом Б, Сагинтаев указал, что акиматам не надо дожидаться пока будет принята программа.

«Что касается обеспечения интернетом, лимитом, но это такие вопросы, которые нужно решать, для этого должно быть желание и у нас и в большей степени у местных исполнительных органов. Не обязательно дожидаться пока программа будет принята, мы стратегию разработаем, пока это все как было указано в Послании до 2025 года полностью мы должны перейти. Вай фай можно хоть сегодня провести. Это на самом деле это не дорого стоит. Мы 1 сентября в принципе можем обеспечить все школы вай-фаем. Здесь уже желание местных исполнительных органов, руководителей, которые могут это осуществить», - пояснил премьер.

По его словам, техническое сопровождение «мы можем с этой стороны оказать».

«Поэтому надо будет разделить технические вещи, которые можно делать, к которым можно сейчас приступить. А те вещи, которые можно обсудить с общественностью их надо уже, не откладывая на долгий ящик, выносить на педагогическую и родительскую общественность для обсуждения», - считает глава кабмина.

«Поэтому Ерлан Кенжегалиевич по всем этим вопросам необходимо будет принять соответствующие меры. Плохо, конечно, когда так получилось по e- learningу, тогда тоже нам надо будет понимать. Мы знаем что технологии очень быстро меняются и по 30 млрд тенге каждый раз выделять, а потом сетовать на то, что технология поменялась и что делать с этим оборудованием.... Надо тогда требования правильно ставить, когда мы переходим на ту или иную инновацию. У кого брать и какой оборот брать, которые могут быть быстро адаптированы к новым условиям, дополнены, чтобы потом не получилось то что мы сейчас имеем», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова