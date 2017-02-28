МОАП РК: Для базы данных учеников нужно использовать отечественные программные продукты

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК Бейбут Атамкулов заявил, что в Казахстане назрела необходимость в разработке отечественных IT-программных продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы поддерживаем развитие IT-технологий. Тем более, сегодня система образования дает толчок развитию IT-индустрии. Здесь мы говорили о том, что у нас в базе данных ЦОДа АО НИТ будет храниться, в общем, все данные по республике - это данные родителей, персональные данные учащихся. И, конечно, необходимо продумать серьезно сохранность этих данных», - сказал он.

По его словам, сегодня вопрос заключается в отсутствии отечественных софтов.

«Конечно, есть стандартные процедуры по испытанию на соответствование требованиям информационной безопасности. Вопрос аттестации соответствия систем для того, чтобы они могли сохранить информационные данные. Но, есть у нас один серьезный вопрос - это вопрос отечественных алгоритмов шифрования при передаче данных от конечных абонентских устройств к серверам информационных систем. На сегодня будет обсуждаться вопрос применения софтов», - уточнил глава ведомства.

«Для нас сегодня именно вот эта программа, которую сейчас вводит МОН (Национальная образовательная база данных - Прим.), является толчком, и мы хотели бы обратить внимание, что действительно нам сегодня это дает возможность для развития софтерной промышленности. Поэтому мы, как уполномоченный орган, будем в обязательном порядке рекомендовать и вести этот вопрос - максимального использования отечественных программных продуктов», - подчеркнул Б. Атамкулов.

Он указал, что иностранные программные обеспечения априори снижают уровень безопасности.

«Иностранные программные обеспечения априори снижают уровень безопасности и не позволяют обеспечить полный контроль над защищаемой информацией. Все-таки, это база данных родителей и школьников всей страны. Поэтому мы со своей стороны готовы в этом вопросе принимать участие активное. И то, что на следующей неделе будет встреча с представителями IT-сообщества РК - это для нас тоже дает положительное. И мы хотели бы использовать все возможности Министерства образования - это институты, НИИ, в первую очередь ВУЗы, где должны быть созданы параллельно лаборатории по софтам, по разработке наших IT-программных продуктов по защите данной информации», - заключил министр.

Ксения Давыдова