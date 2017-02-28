Более 600 предпринимателей подвергнуты незаконной проверке в Жамбылской области

На телефоны доверия органов прокуратуры Жамбылской области с начала года начали поступать сигналы от предпринимателей о проводимых проверках полицейскими.

Проведенный анализ показал, что действительно по поручению местной полицейской службы области их территориальные органы путем посещения объектов предпринимателей (магазины, кафе, торговые объекты) провели проверку технической оснащенности объектов тревожными сигнализациями и камерами видеонаблюдения , сообщает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.





​При этом законодательством не предусмотрено обязательное требование по установке камер видеонаблюдения и сигнализации на подобных объектах, однако несмотря на это полицейскими инициированы незаконные проверки деятельности предпринимателей, а также внесены незаконные акты (предписания, представления).





​К примеру, участковые инспектора МПС ОВД Сарысуского района незаконно посетив 106 субъектов предпринимательства, внесли предписания о необходимости установки видеокамер и сигнализации, при этом предупредив о привлечении их к административной ответственности за неисполнение предписания, что конечно же является незаконным.





Аналогичные незаконные действия со стороны полицейских имели место в Меркенском, Т. Рыскуловском, Жуалынском, Байзакском, Жамбылском, Шуском районах и в г. Тараз, всего незаконно проверена деятельность 622 предпринимателей.





«О каком доверии к госструктурам со стороны предпринимателей может идти речь когда до сих пор не можем искоренить «желание» некоторых чиновников незаконно вмещаться в их деятельность – задался вопросом прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов на совещании по вопросам защиты прав предпринимателей, в данном случае предприниматели практически «запугивались необоснованной административной ответственностью».









Глава государства Нурсултан Назарбаев постоянно отмечает, что для развития нашей страны малый и средний бизнес имеет весьма важную роль, для этого создаются все условия, поэтому нужно развивать взаимопонимание между бизнесом и госорганами. В целях обеспечения безопасности имущества предпринимателей полицейские могут просить их установить сигнализации и камеры видеонаблюдения, но никак не требовать, если это не предусмотрено требованиями законодательства – резюмировал прокурор области Ернат Сыбанкулов.







