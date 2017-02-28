Защитить права осужденных

Линара Сактаганова

Ежегодно в Казахстане регистрируется около 700 заявлений о недозволенных методах дознания и насилии в системе исполнения наказаний. За последние пять лет за пытки осуждено 140 должностных лиц.

Такие данные были озвучены в ходе IV Форума тюремной реформы, посвященного принятию кардинальных мер по искоренению пыток в уголовном процессе и в колониях.

Форум организован Генеральной прокуратурой РК при содействии Мажилиса Парламента, Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, Представительства ЕС в РК, Проекта ЕС «Совершенствование уголовного правосудия», а также Офиса программ ОБСЕ в Астане.

В работе форума приняли участие председатель Конституционного Совета Игорь Рогов, зам. председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров, помощник Президента секретарь Совета Безопасности Владимир Жумаканов, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин, а также депутаты Парламента, главы представительств ЕС и ОБСЕ, руководители центральных правоохранительных органов, международные организации и НПО, а также послы и представители посольств 36 государств.

Как отметили участники, за годы своей работы тюремный форум приобрел статус ведущей платформы для профессионального обсуждения экспертами вопросов реформирования пенитенциарной системы и защиты прав осужденных. В рамках четвертого форума подведены итоги реализации предыдущих трех форумов по вопросам снижения «тюремного населения», трудозанятости осужденных, их ресоциализации.

В приветственном слове председатель Конституционного Совета Игорь Рогов отметил высокие результаты Казахстана по совершенствованию уголовно-правовых норм и организационных мер против пыток.

- Мы достаточно серьезно позиционируем себя как государство, свободное от пыток, отметил И. Рогов.

По его словам, зачастую пытки имеют место в первоначальный период расследования и нацелены на получение от задержанных признательных показаний. В данном случае важными гарантиями недопущения пыток председатель Конституционного Совета считает четкое определение начала срока задержания, а также право на пользование помощью адвоката, закрепленное в п. 3 ст. 16 Конституции РК.

Об актуальности мер, принимаемых по сокращению уголовных репрессий и реформированию пенитенциарной системы, в свою очередь, подчеркнул Владимир Жумаканов.

- За годы независимости численность «тюремного населения» снизилась в три раза. На сокращение первых 30 тыс. понадобилось почти 20 лет. Однако после Послания Президента от 2010 года, в котором были ясно определены основные изъяны пенитенциарной системы, превалирование наказания в виде лишения свободы, эти же цифры были достигнуты за семь лет, уточнил спикер.

В целом он подчеркнул, что гуманизация уголовной политики не повлияла на ухудшение криминогенной обстановки. По итогам 2016 года в стране отмечается снижение преступности более чем на шесть процентов, при этом, по его словам, сократились все категории преступлений.

В рамках форума были подведены итоги реализации предыдущих проектов тюремного форума.

Как подчеркнул Генеральный прокурор Жакип Асанов, за три года реализации проекта «10 мер по снижению тюремного населения», презентованного в декабре 2013 года, число заключенных снизилось с 50 тыс. в 2013 до 35,6 тыс. в 2016 году. В международном рейтинге Казахстан поднялся с 33-го на 68-е место. За два года закрыто семь учреждений УИС с экономией бюджета в 12 млрд. тенге. Такие результаты достигнуты благодаря снижению репрессивности нового Уголовного кодекса, расширению сферы применения наказаний без лишения свободы, а также новому уровню работы института условно-досрочного освобождения.

Ключевым моментом тюремного форума стала презентация нового проекта Генеральной прокуратуры «К обществу без пыток», предусматривающего план конкретных мер по их предотвращению.

Проект представляет собой новую концепцию работы в области превенции пыток. В частности, речь идет о мерах по предотвращению и профилактике пыток, жестоком обращении и наказании в закрытых учреждениях пенитенциарной системы.

В основе проекта три основных направления предотвращение пыток, их расследование и реабилитация пострадавших.

Презентуя проект, первый зам. Генерального прокурора Иоган Меркель отметил важность повышения прозрачности работы пенитенциарной системы.

- Эти меры признаны во всем мире самыми эффективными по предупреждению пыток. В Казахстане с 2014 года внедрена и действует система регистрации посетителей и доставленных в органы уголовного преследования лиц, которая доступна для контроля в режиме онлайн. Предлагается ввести отдельный протокол доставления. Он позволит получить информацию о лице, производившем задержание, который несет ответственность за безопасность задержанного на всех стадиях доставления и до передачи процессуальному лицу. Обсудить вопрос о введении уголовной ответственности за преднамеренное несоставление этого протокола, пояснил спикер.

Для повышения качества работы превентивного механизма надзорное ведомство предлагает увеличить число посещений колоний, обеспечить их внезапный характер. Наряду с этим отмечена необходимость оснащения учреждений видеонаблюдением и обеспечения сотрудников администрации видеорегистраторами.

- В рамках 34-го шага Плана нации нужно продолжить оснащение учреждений видеонаблюдением, не оставляя «слепых зон», с выводом серверов и мониторов за их пределы. Например, на пульт дежурных частей и прокуроров, пояснил зам. Генерального прокурора.

В продолжение разговора Генеральный прокурор подверг критике работу Комитета уголовно-исполнительной системы. Он выразил возмущение по поводу нарушения закона сотрудниками учреждений.

Жакип Асанов также отметил, что в каждом РОВД необходимо открыть кабинет прокурора, для того чтобы у населения имелась возможность незамедлительно обжаловать действия полицейских.

- Я обращаюсь ко всем прокурорам областей, в каждом РОВД должен быть кабинет прокурора, люди должны иметь возможность быстро обжаловать какие-то решения. Мы потом будем давать оценку, добавил Жакип Асанов.

Нередко в пытках заключенных участвуют другие осужденные. В этой связи предложено запретить участие осужденных в воспитательной работе, разъяснении другим осужденным правил внутреннего распорядка, а также их участие при приеме этапов. Более того, проектом предусмотрены запрет на ходьбу маршем, занятия строевой подготовкой и другие меры воспитательного воздействия, не предусмотренные Уголовным и Уголовно-исполнительным кодексами.

Отдельное внимание участников было уделено повышению эффективности расследования. По данным Генеральной прокуратуры, до суда доходят не более двух процентов дел, связанных с пытками.

- В 2015 году из 640 заявлений до суда дошло всего 12. И почти все они направлены в суд прокурорами, которые расследуют порядка 80 процентов этих дел. Расследования пыток предложено полностью передать в исключительную компетенцию спецпрокуроров. Они считают, что это отвечало бы требованиям Конвенции о беспристрастности. Мы этот вопрос предлагаем обсудить в ходе реализации плана, проинформировал И. Меркель.

Таким образом, предлагается разработать свою собственную методику расследования пыток и внедрить во всех учреждениях образования для юристов и следователей специальный учебный курс.

Участники форума также обсудили меры по изменению уголовного и гражданского законодательства для эффективной реабилитации жертв пыток на принципах ответственности государства и обеспечения полного объема возмещения вреда.

Между тем накануне IV Форума тюремной реформы правозащитники, практикующие юристы общественных наблюдательных комиссий представили свою точку зрения о пытках в Казахстане за последние годы в ходе пресс-конференции «Тюремная реформа Казахстана: ожидания и реальность». Особую обеспокоенность эксперты выразили по поводу того, что большое количество людей жалуются на пытки либо жестокое обращение в местах лишения и ограничения свободы и эти случаи не доходят до суда. Региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов сообщил, что в 2016 году было зарегистрировано 1460 случаев пыток. Из них семь в отношении несовершеннолетних, 34 случая по отношению к женщинам и в 1419 случаях пытки были применены к мужчинам.

Азамат Шамбилов проинформировал, что наряду с пытками с 2011 года в местах лишения свободы наблюдается и резкий рост членовредительства. Серьезную проблему, на взгляд юристов, представляют проблемы выявления и расследования фактов пыток и жестокого обращения в закрытых учреждениях, вопросы тюремного здравоохранения. Кроме того, было отмечено повышение роста тюремной смертности.

- За последние 12 лет в местах лишения свободы умерли 4062 человека. Это составляет в среднем 338 человек в год. Смертность в колониях является грубейшим нарушением прав человека, подчеркнул А. Шамбилов.

Председатель общественной наблюдательной комиссии по г. Алматы и Алматинской области Ардак Жанабилова подняла проблему материальной обеспеченности, условий содержания и медицинской помощи заключенным.

О том, как регулируются финансовые вопросы в местах лишения свободы, рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии по Жамбылской области Габит Айтенов.

- В 2016 году КУИС был пересмотрен лимит наполнения учреждений в сторону снижения. Но существенного снижения тюремного населения не произошло. Финансирование из бюджета происходит, исходя из лимита наполняемости учреждения. В связи с чем, ухудшается материально-бытовое обеспечение осужденных. Администрации учреждений вынуждены выходить из ситуации путем экономии средств, что негативно сказывается на условиях содержания и медицинском обеспечении, рассказал Габит Айтенов.

В целом эксперты отметили важность развития вопросов гуманизации уголовного законодательства и подчеркнули свою приверженность применению эффективных способов работы по общественному контролю и наблюдению за соблюдением прав лиц, осужденных к лишению свободы.