Вопросы оплаты деятельности частного судебного исполнителя при наложении ареста на имущество должника

Аденов Бауыржан Ильясович

Магистр юриспруденции,

начальник юридического отдела

ТОО «Европолис»

Проводимая государством реформа судебной системы, направленная на обеспечение доступности правосудия, безусловно приводит к росту числа обращений в суд за защитой нарушенного права.

Вместе с тем, практически каждое исковое заявление с требованиями имущественного характера сопровождается заявлениями о принятии мер по обеспечению иска. При этом, такую меру обеспечения иска как «арест имущества», истцы зачастую просят принять по искам о взыскании незначительных сумм.

Согласно пункту 1 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам», принятые судом обеспечительные меры не должны приводить ответчика - юридическое лицо или индивидуального предпринимателя к банкротству, нарушению нормальной производственной деятельности, к нарушению законных прав и интересов других лиц, способствовать рейдерству (незаконному захвату имущества ответчика).

В силу требований пункта 5 вышеуказанного Нормативного постановления, истец должен указать конкретные доводы о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным принудительное исполнение судебного акта.

В статье https://www.zakon.kz/4769925-otmena-mer-obespechenija-iska-pri.html опубликованной на сайте www.zakon.kz, нами были приведены отдельные проблемные вопросы в части принятия обеспечительных мер, возникающие в правоприменительной практике.

Так, в данной статье, кроме прочего, были приведены примеры нарушения прав ответчика в результате недобросовестных действий истца, который подает исковое заявление, возможно только с целью ареста имущества ответчика, а затем подает заявление о возвращении иска.

Так, рассмотрим ситуацию, когда истцом подано исковое заявление имущественного характера, к которому приложено заявление о принятии мер обеспечения иска.

В силу части 1 статьи 157 ГПК РК, данное заявление рассматривается и разрешается судьей в день вынесения определения о возбуждении гражданского дела. По результатам рассмотрения суд выносит определение об обеспечении иска с указанием обеспечительной меры, предусмотренной статьей 156 ГПК РК, или об отказе в удовлетворении заявления.

Предположим, что суд принял обеспечительные меры по иску в виде ареста имущества ответчика.

В настоящей статье мы приведем дальнейшее «движение» определения суда о принятии обеспечительных мер на примере конкретного дела.

Истец, получив данное определение, без получения исполнительного листа обращается к частному судебному исполнителю, т.к. согласно подпункту 4-1 пункта 1 статьи 9 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Далее - Закон), к исполнительным документам относятся, кроме прочего, определения судов об обеспечении иска или отмене обеспечения иска.

Согласно пункту 1 статьи 119 Закона, до возбуждения исполнительного производства взыскатель по указанию частного судебного исполнителя обязан внести на текущий счет сумму, необходимую для осуществления исполнительных действий.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 437 «Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя, для исполнительных документов об обеспечении иска, освобождении имущества от ареста и иных исполнительных документов сумма оплаты деятельности частного судебного исполнителя, уплачиваемая в рамках исполнительного производства в зависимости от категории дел, устанавливается в следующих размерах - с физических лиц 20 МРП, юридических лиц 40 МРП.

Согласно требованиям Закона, истец - юридическое лицо оплачивает частному судебному исполнителю в качестве авансирования его расходов сумму в размере 40 МРП.

Далее частный судебный исполнитель исполняет определение суда о принятии обеспечительных мер наложением ареста на имущество ответчика.

Между тем, в ходе рассмотрения гражданского дела истец, просивший принять обеспечительные меры, подает заявление о возвращении искового заявления с обычной в таких случаях формулировкой - «для доработки».

Существующая редакция статьи 280 ГПК РК, не обязывает судью при оставлении иска без рассмотрения, указывать в определении об отмене принятых мер по обеспечению иска, тем самым вынуждая ответчика в порядке, предусмотренном статьей 160 ГПК РК, обращаться в суд с соответствующим заявлением.

Суд отменяет принятые меры обеспечения на основании заявления одной из сторон (в данном случае ответчика), о чем выносит определение, которое, в силу требований Закона, исполняется в том же порядке, что и наложение ареста, т.е. с оплатой частному судебному исполнителю тех же 40 МРП, но уже должником (ответчиком).

Таким образом, ответчик вынужден оплатить указанную сумму частному судебному исполнителю, т.к. наложение и снятие ареста являются двумя самостоятельными видами исполнительного производства. При этом ответчик конечно вправе обратиться в суд о возмещении убытков в виде данных расходов, но данное право также является оспоримым, т.к. предусмотренный статьей 108 ГПК РК перечень судебных издержек, взыскание которых возможно с истца в случае оставления иска без рассмотрения, является исчерпывающим.

Однако, и уплата указанной суммы также не гарантирует ответчику защиту от недобросовестных действий истца.

Так, статья 15 Закона определяет, что взыскателем является физическое или юридическое лицо, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный документ.

Принимая во внимание, что определение суда о принятии обеспечительных мер было вынесено в интересах истца, то он является взыскателем в исполнительном производстве.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 113 Закона, к расходам по совершению исполнительных действий относятся средства, затраченные на авансовый взнос взыскателя.

Таким образом, сумма в размере 40 МРП, оплаченная истцом-взыскателем при наложении ареста, отнесена Законом к категории расходов по совершению исполнительных действий.

Согласно пункту 3 статьи 119 Закона, частный судебный исполнитель возвращает взыскателю внесенную вперед сумму для осуществления исполнительных действий, если она была взыскана с должника.

При этом, Закон не предусматривает наличия судебного акта для подобного взыскания, предоставляя частному судебному исполнителю право на основании заявления взыскателя вынести постановление о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных действий, которое, в свою очередь является самостоятельным исполнительным документом на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 9 Закона.

Вынесение подобного постановления, на первый взгляд, видится абсолютно законным, т.к. согласно пункту 7 статьи 3 Закона, исполнительное производство осуществляется на принципах возмещения за счет должника расходов по принудительному исполнению исполнительного документа.

Таким образом, действующая редакция Закона позволяет произвести взыскание расходов, понесенных при совершении исполнительных действий не только с ответчика по гражданскому делу, где истец подал заявление об оставлении иска без рассмотрения, но и с ответчика по гражданскому делу, где требования истца были судом оставлены без удовлетворения.

Между тем, считаем, что применительно к рассматриваемой ситуации, должником может быть только то лицо, с которого произведено взыскание вступившим в законную силу решением суда.

При таких обстоятельствах полагаем, что взыскание с ответчика суммы расходов взыскателя при наложении ареста, как и оплата ответчиком 40 МРП за отмену обеспечительных мер, в случаях оставления иска без рассмотрения по заявлению истца, является по сути незаконным и не справедливым.

Полагаем, что отсутствие должного законодательного регулирования выявленных проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, требует разъяснения в нормативном постановлении Верховного Суда, а также внесения соответствующих изменений в Закон.