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Новости за сегодня

Актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта

 

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспорта является одним из приоритетных направлений деятельности органов Главной транспортной прокуратуры.

Нами проанализировано состояние работы уполномоченных органов и организаций транспорта по предупреждению фактов оставления ручной клади и багажа на объектах транспорта (в аэропортах, на вокзалах, поездах, самолетах и магистральных путях).

За 2016 год всего зарегистрировано 49 фактов обнаружения бесхозных вещей (сумок, коробок, пакетов) на объектах и предприятиях транспорта, для проверки которых эвакуировано около 3000 человек. Задерживаются поезда и самолеты.

Следует отметить, что на мероприятия, связанные с проведением эвакуации пассажиров, оцепления зоны нахождения вещей и других необходимых действий, органами внутренних дел и другими специальными органами затрачиваются значительные силы и средства, оплачиваемые из госбюджета. На каждый вызов выезжает от 15 до 50 человек. На проверку затрачивается от 1-го до 3-х часов.

К примеру, летом прошлого года поступил звонок о найденном бесхозном пакете на вокзале Алматы.

На место прибыли 4 кареты скорой помощи, 3 пожарные машины, около 50 сотрудников правоохранительных и специальных органов, с вокзала эвакуировано порядка 450 человек, в пути следования задержаны 2 поезда с 700 пассажирами.

Саперами установлено содержимое пакета - консервированные оливки. Оказалось, что пассажир просто забыл свой пакет.

В итоге обычная невнимательность пассажира служит причиной задержки поездов, эвакуации пассажиров, вызова экстренных служб и соответственно затрат из госбюджета.

Другой проблемой в сфере антитеррористической защищенности объектов транспорта являются ложные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Так называемые «лжетеррористы» не задумываются о тяжести своих действий, об уголовном наказании и причиняемом государству ущербе.

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что в результате ложного сообщения о готовящемся акте терроризма создается паника среди населения, страх, отвлекается значительное количество людей на поиск и обнаружения взрывчатых веществ. Нарушается установленный порядок управления, нормальная деятельность учреждений, предприятий и организаций.

Следует отметить, если применявшаяся ранее санкция статьи Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривала уголовную ответственность в виде штрафа, ограничения либо лишения свободы, то в настоящее время за это грозит до шести лет лишения свободы без альтернатив.

Данный вид преступления относится к тяжким видам преступления и на сегодняшний день, используя современные высокотехнологические средства, не составляет труда определить местонахождение и установления личности звонящего о заложенном взрывном устройстве.

К примеру, в 2015 году на пульт 102 города Алматы поступил звонок от молодого человека, который сообщил о минировании аэропорта.

Здание аэропорта оцепили, пассажиров и персонал эвакуировали.

После проверки аэропорта выехавшими правоохранительными органами и другими экстренными службами взрывное устройство не обнаружено. Звонивший задержан по горячим следам.

Приговором суда звонивший признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. С виновного лица взыскан материальный ущерб на общую сумму 387 570 тенге.

На объектах транспорта за 2016 год зарегистрировано 17 ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, 3 лица осуждены к реальным срокам заключения. С осужденных также взыскан материальный ущерб, понесенный государственными органами и предприятиями.

С учетом вышесказанного, прокуратура настоятельно рекомендует внимательно относиться к своим вещам, ручной клади и багажу, а также уберечь себя и своих родных от противоправных действий.

28 февраля 2017, 14:06
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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