Актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспорта является одним из приоритетных направлений деятельности органов Главной транспортной прокуратуры.

Нами проанализировано состояние работы уполномоченных органов и организаций транспорта по предупреждению фактов оставления ручной клади и багажа на объектах транспорта (в аэропортах, на вокзалах, поездах, самолетах и магистральных путях).

За 2016 год всего зарегистрировано 49 фактов обнаружения бесхозных вещей (сумок, коробок, пакетов) на объектах и предприятиях транспорта, для проверки которых эвакуировано около 3000 человек. Задерживаются поезда и самолеты.

Следует отметить, что на мероприятия, связанные с проведением эвакуации пассажиров, оцепления зоны нахождения вещей и других необходимых действий, органами внутренних дел и другими специальными органами затрачиваются значительные силы и средства, оплачиваемые из госбюджета. На каждый вызов выезжает от 15 до 50 человек. На проверку затрачивается от 1-го до 3-х часов.

К примеру, летом прошлого года поступил звонок о найденном бесхозном пакете на вокзале Алматы.

На место прибыли 4 кареты скорой помощи, 3 пожарные машины, около 50 сотрудников правоохранительных и специальных органов, с вокзала эвакуировано порядка 450 человек, в пути следования задержаны 2 поезда с 700 пассажирами.

Саперами установлено содержимое пакета - консервированные оливки. Оказалось, что пассажир просто забыл свой пакет.

В итоге обычная невнимательность пассажира служит причиной задержки поездов, эвакуации пассажиров, вызова экстренных служб и соответственно затрат из госбюджета.

Другой проблемой в сфере антитеррористической защищенности объектов транспорта являются ложные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Так называемые «лжетеррористы» не задумываются о тяжести своих действий, об уголовном наказании и причиняемом государству ущербе.

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что в результате ложного сообщения о готовящемся акте терроризма создается паника среди населения, страх, отвлекается значительное количество людей на поиск и обнаружения взрывчатых веществ. Нарушается установленный порядок управления, нормальная деятельность учреждений, предприятий и организаций.

Следует отметить, если применявшаяся ранее санкция статьи Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривала уголовную ответственность в виде штрафа, ограничения либо лишения свободы, то в настоящее время за это грозит до шести лет лишения свободы без альтернатив.

Данный вид преступления относится к тяжким видам преступления и на сегодняшний день, используя современные высокотехнологические средства, не составляет труда определить местонахождение и установления личности звонящего о заложенном взрывном устройстве.

К примеру, в 2015 году на пульт 102 города Алматы поступил звонок от молодого человека, который сообщил о минировании аэропорта.

Здание аэропорта оцепили, пассажиров и персонал эвакуировали.

После проверки аэропорта выехавшими правоохранительными органами и другими экстренными службами взрывное устройство не обнаружено. Звонивший задержан по горячим следам.

Приговором суда звонивший признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. С виновного лица взыскан материальный ущерб на общую сумму 387 570 тенге.

На объектах транспорта за 2016 год зарегистрировано 17 ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, 3 лица осуждены к реальным срокам заключения. С осужденных также взыскан материальный ущерб, понесенный государственными органами и предприятиями.

С учетом вышесказанного, прокуратура настоятельно рекомендует внимательно относиться к своим вещам, ручной клади и багажу, а также уберечь себя и своих родных от противоправных действий.