Лязат Актаева назначена вице-министром здравоохранения РК
28 февраля 2017, 14:39
До назначения занимала должность заместителя директора, директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК, город Алматы.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 97 от 28 февраля 2017 года Актаева Лязат Мейрашевна назначена вице-министром здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
В 1988 году она закончила Алматинский государственный медицинский институт, в 2003 году - Академию государственного управления при Президенте РК.
Трудовую деятельность начала в 1988 году акушером-гинекологом родильных домов №№ 3, 15 города Астана.
С 1993 по 1997 годы являлась ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМИ им. Асфендиярова.
С 1997 по 2003 годы работала главным акушером-гинекологом Управления здравоохранения г. Астана, с 2003 по 2009 годы - заместителем директора департамента здравоохранения г. Астана.
С 2009 по 2015 годы являлась советником председателя правления Национального медицинского холдинга, директором по медицинским вопросам Республиканского диагностического центра, заместителем генерального директора, управляющим директором Национального научного центра материнства и детства, город Астана.
В 2013 году была назначена руководителем центра развития служб здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК, с 2014 по 2015 годы - медицинским директором, директором диагностической клиники «Город здоровья», город Астана.
В 2015 году являлась руководителем программы «Менеджмент в здравоохранении» НОУ «Алматы менеджмент университет».
С 2015 по 2016 годы работала директором Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.
До назначения на должность вице-министра здравоохранения РК занимала должность заместителя директора, директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК, город Алматы.
Лязат Актаева является доктором медицинских наук.
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