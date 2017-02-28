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Новости за сегодня

Лязат Актаева назначена вице-министром здравоохранения РК

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 97 от 28 февраля 2017 года Актаева Лязат Мейрашевна назначена вице-министром здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Актаева Лязат Мейрашевна

В 1988 году она закончила Алматинский государственный медицинский институт, в 2003 году - Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начала в 1988 году акушером-гинекологом родильных домов №№ 3, 15 города Астана.

С 1993 по 1997 годы являлась ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМИ им. Асфендиярова.

С 1997 по 2003 годы работала главным акушером-гинекологом Управления здравоохранения г. Астана, с 2003 по 2009 годы - заместителем директора департамента здравоохранения г. Астана.

С 2009 по 2015 годы являлась советником председателя правления Национального медицинского холдинга, директором по медицинским вопросам Республиканского диагностического центра, заместителем генерального директора, управляющим директором Национального научного центра материнства и детства, город Астана.

В 2013 году была назначена руководителем центра развития служб здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК, с 2014 по 2015 годы - медицинским директором, директором диагностической клиники «Город здоровья», город Астана.

В 2015 году являлась руководителем программы «Менеджмент в здравоохранении» НОУ «Алматы менеджмент университет».

С 2015 по 2016 годы работала директором Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.

До назначения на должность вице-министра здравоохранения РК занимала должность заместителя директора, директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК, город Алматы.

Лязат Актаева является доктором медицинских наук.

 

28 февраля 2017, 14:41
Источник, интернет-ресурс: *Сайт Министерства здравоохранения РК

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