Сагинтаев: Система «Күнделік» вызывает неоднозначную реакцию у народа

Обсудить с общественностью целесообразность внедрения в Казахстане системы «Күнделік» поручил Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев главе МОН РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заметил Премьер, предложенная Министерством образования и науки Казахстана система «Күнделік» вызывает неоднозначную реакцию со стороны общественности.

«Очень многие вещи сегодня обсуждаются и в обществе, Ерлан Кенжегалиевич (Сагадиев), тот же «Күнделік». Неоднозначная реакция со стороны общественности. Почему? Если это удобно всем, почему общественность обсуждает? Что тут неправильного? Нам надо понять. Вы должны сказать. Вы предложили такой вариант, но есть какие-то моменты, где людей это не устраивает: ни школьников, ни родителей, ни педагогов, возможно», - сказал Сагинтаев, обращаясь к главе МОН РК в ходе заседания Правительства.

Глава Правительства поручил МОН РК, прежде чем внедрять новые технологии в образовании, советоваться с общественностью и народом.

«Мы досконально об этом не знаем, но общество очень сильно это обсуждает. Есть различные нарекания в этом вопросе. И поэтому все эти вещи, которые сегодня предлагаются, должны быть вынесены на обсуждение. Мы не возражаем. Если будет одобрено, то мы в рамках «Цифрового Казахстана» всё это включим, и соответствующее финансирование будет выделено», - подытожил Сагинтаев.

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев после заседания Правительства признался, что его дети пока не зарегистрированы в системе «Күнделік», и поэтому у него нет возможности дистанционно следить за их успеваемостью.

Сообщалось, что учителя Казахстана боятся переходить на безбумажную отчетность из-за страха перед проверяющими органами.

Ранее Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев объяснил, почему был выбран «Кунделік», который расположен не на казахстанском сервере, а «имеет российские корни».

АИС «Күнделік» — система, предоставляющая возможности электронного документооборота (журналы, дневники, отчеты) в образовательных организациях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в Республике Казахстан, включающая в себя следующие функции:

поддержка деятельности общеобразовательных организаций;

поддержка актуальной информации о списках обучающихся в ОО;

ведение классов и расписания занятий;

ведение поурочного планирования и домашних заданий;

ведение учета посещаемости и успеваемости;

построение статистической отчетности;

формирование электронного дневника обучающегося;

организация сетевого взаимодействия между различными категориями пользователей ОО.