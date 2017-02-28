Первый пуск казахстанской ракеты запланирован на 2025 год

Вице-министр оборонной и космической промышленности РК Марат Нургужин рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о сегодняшнем состоянии проекта «Байтерек» по созданию на космодроме Байконур экологически безопасного космического ракетного комплекса.





В соответствии с договоренностями Президентов Казахстана и России о проработке перспектив сотрудничества на комплексе «Байконур» до 2050 года была разработана и подписана Концепция дальнейшего сотрудничества по комплексу «Байконур», и проект «Байтерек» является основой Концепции, сообщил вице-министр.





«В 2016 году удалось достичь существенных продвижений по реализации проекта «Байтерек». Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Государственной корпорацией в области космической деятельности «Роскосмос» согласованы и утверждены новые условия реализации проекта «Байтерек» и «Дорожная карта» по реализации этого проекта на 2016-2025 годы. Тем самым согласован новый вариант реализации проекта», - отметил Марат Нургужин.



