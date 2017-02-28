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Новости за сегодня

Доступ на внутренние водные пути стран ЕАЭС должен упроститься

 

Соглашение о судоходстве позволит облегчить доступ на внутренние водные пути стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Асаул на Конференция высокого уровня по внутреннему водному транспорту Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. ​

«Соглашение о судоходстве - международный договор стран Союза, он разрабатывается в целях создания общего рынка транспортных услуг в сфере водного транспорта ЕАЭС, - отметил Максим Асаул. - Благодаря документу должен упроститься доступ на внутренние водные пути стран Союза за счет отмены системы разрешений. Кроме того, будут созданы условия для беспрепятственного наращивания объемов транзитных перевозок, в том числе по Волго-Донскому каналу с выходом в бассейны Азовского и Черного морей».

Представитель Комиссии также обратил внимание на значительное продвижение стран Союза в создании единого рынка услуг в области аренды и лизинга прогулочных судов без оператора, чему в большой мере способствовал постоянный диалог с ЕЭК ООН. Развитие прогулочного судоходства в Евразийском экономическом союзе расширит возможности для путешествий как между странами Союза, так и между государствами Европы и Азии.

В мероприятии приняли участие министры транспорта стран региона ЕЭК ООН, а также представители Европейской Комиссии, речных комиссий и других ключевых заинтересованных сторон.

 

28 февраля 2017, 14:56
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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