Ford совместил беспилотные фургоны с дронами
28 февраля 2017, 15:01
Ford представил концепцию сервиса автономной доставки Autolivery.
На выставке мобильной индустрии Mobile World Congress, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, Ford представил концепцию сервиса автономной доставки Autolivery. Основная идея состоит в том, чтобы использовать вместе автопилотируемые фургоны и дроны: машина-беспилотник довозит груз до определенного места, а летательный аппарат завершает доставку по воздуху. Последнее удобно, если получатель находится в высоком здании или на территории, где автомобилям парковаться запрещено либо опасно.
Сервис Autolivery был придуман в рамках концепции «Город будущего» на конкурсе для сотрудников «Форда» «Последняя миля», посвященном новым решениям для передвижения в городских условиях. Посетителям выставки работу сервиса продемонстрируют с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Также в Барселоне покажут электрическую платформу Carr-E и трехколесный электрический велосипед TriCiti – эти концепты вышли в финал «Последней мили».
Ранее в этом месяце стало известно, что Ford потратит 1 миллиард долларов на разработку искусственного интеллекта для беспилотников, инвестировав эту сумму в стартап Argo AI. К 2021 году американский автопроизводитель собирается вывести на рынок полностью автономный автомобиль класса SAE4, предназначенный для коммерческого использования. Кроме того, Ford сейчас создает лабораторию робототехники на базе Мичиганского университета, с которым уже давно сотрудничает в области разработки и испытания автопилотируемых машин.
Текст: Александр Орехов
Фото: Ford
Via cartimes
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