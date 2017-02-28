Ford совместил беспилотные фургоны с дронами

На выставке мобильной индустрии Mobile World Congress, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, Ford представил концепцию сервиса автономной доставки Autolivery. Основная идея состоит в том, чтобы использовать вместе автопилотируемые фургоны и дроны: машина-беспилотник довозит груз до определенного места, а летательный аппарат завершает доставку по воздуху. Последнее удобно, если получатель находится в высоком здании или на территории, где автомобилям парковаться запрещено либо опасно.





Сервис Autolivery был придуман в рамках концепции «Город будущего» на конкурсе для сотрудников «Форда» «Последняя миля», посвященном новым решениям для передвижения в городских условиях. Посетителям выставки работу сервиса продемонстрируют с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Также в Барселоне покажут электрическую платформу Carr-E и трехколесный электрический велосипед TriCiti – эти концепты вышли в финал «Последней мили».





Ранее в этом месяце стало известно, что Ford потратит 1 миллиард долларов на разработку искусственного интеллекта для беспилотников, инвестировав эту сумму в стартап Argo AI. К 2021 году американский автопроизводитель собирается вывести на рынок полностью автономный автомобиль класса SAE4, предназначенный для коммерческого использования. Кроме того, Ford сейчас создает лабораторию робототехники на базе Мичиганского университета, с которым уже давно сотрудничает в области разработки и испытания автопилотируемых машин.



