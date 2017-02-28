Британская пара заменила настоящих детей игрушечными
28 февраля 2017, 15:24
Берри и Марфли путешествуют вместе с игрушками, водят их на прогулку и кормят.
Супруги из британского города Оксфорд, у которых нет возможности иметь собственных детей, начали присматривать за игрушечными младенцами, пишет Лента.ру со ссылкой на Metro.
Джейн Берри (Jane Berry) сообщили, что она не сможет иметь детей, когда британке было 22 года. В настоящее время 39-летняя женщина страдает от остеопороза. Вместе с мужем, 51-летним Питером Марфли (Peter Marflee), женщина решила заботиться о трех игрушках, которых назвала Эми, Эшли и Хлоя.
По информации издания, Берри и Марфли путешествуют вместе с игрушками, водят их на прогулку и кормят. Также супруги установили на заднем сиденье своего автомобиля детские кресла.
«Люди реагируют на нас с детьми по-разному, но большинство считают, что я сумасшедшая, оставляют мне оскорбительные сообщения», — говорит Берри.
Фото: Stefan Sauer / DPA / Globallookpress.com
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