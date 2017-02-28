Британская пара заменила настоящих детей игрушечными

Берри и Марфли путешествуют вместе с игрушками, водят их на прогулку и кормят.

Супруги из британского города Оксфорд, у которых нет возможности иметь собственных детей, начали присматривать за игрушечными младенцами , пишет , пишет Лента.ру со ссылкой на Metro.





Джейн Берри (Jane Berry) сообщили, что она не сможет иметь детей, когда британке было 22 года. В настоящее время 39-летняя женщина страдает от остеопороза. Вместе с мужем, 51-летним Питером Марфли (Peter Marflee), женщина решила заботиться о трех игрушках, которых назвала Эми, Эшли и Хлоя.





По информации издания, Берри и Марфли путешествуют вместе с игрушками, водят их на прогулку и кормят. Также супруги установили на заднем сиденье своего автомобиля детские кресла.





«Люди реагируют на нас с детьми по-разному, но большинство считают, что я сумасшедшая, оставляют мне оскорбительные сообщения», — говорит Берри.



