Определяя перспективы развития науки

Дина Амирова

Для вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран мира необходимо кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки. Приоритетами на данный момент определены становление национальных вузов как инновационных центров, внедрение механизмов, ориентирующих научно-исследовательские разработки на потребности казахстанских предприятий, разработка Кодекса ученого и Кодекса по этике публикаций.

Об этом сказал Президент РК Н. Назарбаев на торжественной сессии Общего собрания Национальной академии наук РК, где он поздравил с 70-летним юбилеем НАН РК ученых Казахстана и гостей представителей академий дружественных стран, особо отметив, что для науки нет политических и государственных границ, только тогда она будет успешно развиваться.

Президент РК напомнил, сколько споров в свое время вызвали реформы НАН РК, академиком которой он является.

- Мне вместе с вами было непросто принимать такие решения, но время этого требовало. Изучив мировой опыт управления наукой, системы разных стран, мы, в конечном счете, пошли по западноевропейскому пути с учетом наших казахстанских традиций. Несмотря на трудности, мы сберегли потенциал нашей науки. Сегодня Академия наук это крупный интеллектуальный центр, включающий отраслевые и региональные отделения. При этом она, как и Академии наук Франции, США, Японии и других стран, не занимается чуждым для науки администрированием. Мировой опыт показывает, что централизация и монополия в научной сфере неэффективна. Мы децентрализовали науку, большую часть передали в вузы, но они все еще не стали инновационными центрами, видимо, на это еще необходимо время.

Также казахстанские ученые активно патентуют свои результаты, но подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется, в основном, за счет государства, практически не привлекаются заказы реального сектора. При этом в научных работах нередко содержится плагиат, о чем мне постоянно сообщают, сказал Нурсултан Назарбаев и отметил как необходимую меру для вхождения в глобальное научное пространство увеличение публикаций научных статей на английском языке (не менее половины). Кроме того, эти статьи должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных.

Президент РК напомнил о принятом законе о коммерциализации результатов научных и научно-технических разработок, пояснив, что для того чтобы этот закон заработал в полной мере, следует внедрить механизмы, ориентирующие научно-исследовательские разработки на потребности казахстанских предприятий.

- К примеру, в Сингапуре есть правило, что правительство выделяет ученому столько же денег, сколько он смог привлечь от частного бизнеса, что позволяет увеличить долю частных инвестиций в науку. Нам тоже стоит над этим подумать. Конечно, государство должно и будет помогать науке, но и бизнес необходимо привлекать, отметил Н. Назарбаев.

Далее Президент Казахстана указал на необходимость улучшения качества экспертизы фундаментальных и гуманитарных научных проектов, привлекая в этих целях потенциал Академии.

- Введена новая система управления наукой, финансирование которой ведется по новому формату и должно осуществляться своевременно. Также предлагаю создать при Академии наук коллегиальный орган по этике, который мог бы разработать Кодекс ученого и Кодекс по этике публикаций, сказал Глава государства.

Президент РК Н. Назарбаев поручил Министерству образования и науки совместно с Академией и вузами разработать и осуществить меры по продвижению отечественных научных изданий в международных рейтинговых базах. Кроме того, им дано поручение об учреждении дополнительных грантов лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных центрах мирового уровня, а также изучить вопрос о выделении грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для проведения научных исследований в Казахстане.

Президент НАН РК Мурат Журинов рассказал собравшимся об основных вехах становления Академии. Так, в 1932 г. Президиум АН СССР вынес решение об организации Казахстанской базы академии в г. Алматы, которая в 1938 г. была реорганизована в Казахский филиал АН СССР, а в 1946 г. была создана самостоятельная Академия наук КазССР. Первым президентом Академии наук был избран академик АН КазССР и АН СССР Каныш Сатпаев видный общественный и государственный деятель, ученый с мировым именем, основатель казахстанской школы геологии, лауреат Ленинской и Государственной премий. Сегодня Национальная академия наук РК включает наиболее передовую часть ученых Казахстана действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии и объединяет 237 членов (135 академиков и 102 члена-корреспондента), 14 иностранных и 88 почетных членов НАН РК.

- Национальная академия наук РК принимает участие в определении приоритетных направлений развития науки страны, готовит для представления Главе государства ежегодный Национальный доклад по науке, пропагандирует достижения науки, выпуская академические научные издания. Также Академия участвует в проведении международных конференций, выставок и конкурсов на государственные премии в области науки и техники, оказывает содействие в развитии международного научного сотрудничества и инновационной деятельности, проводит научные экспертизы по фундаментальным и прикладным исследованиям. НАН РК входит во все крупные международные Ассоциации национальных академий наук, а в Союзе национальных академий наук Тюркского мира является председателем. Многие члены нашей центральной, классической Академии удостаиваются крупных международных премий и госпремий в области науки и образования РК. Все госпремии республики в последние годы решением Государственной комиссии РК присваивались в основном членам НАН РК за работы, выполненные в академических институтах, сказал М. Журинов.

С приветственным словом выступил президент Академии наук Российской Федерации Владимир Фортов.

- Мы в свое время столкнулись с аналогичными проблемами и на данный момент решаем актуальные вопросы развития и продвижения науки. Также хочется отметить, что Академия наук РК всегда была выдающейся организацией, ее ученые составляют славу мировой науки. Сегодня в РК существуют прекрасные научные школы, занимающие передовые позиции по физике, химии, материаловедению, геологии все, что нужно современному, динамично развивающемуся миру. Очень важно, что мы плотно сотрудничаем все эти годы, не потеряли дружбы, совместной работы и обмена кадрами, сказал он.

Президент Академии наук Молдовы Георгии Дука также сердечно поздравил с юбилеем Академии, особо отметив, насколько его поразили поставленные задачи о создании коллегиального органа по этике, разработке Кодекса ученого и Кодекса по этике публикаций.

- Считаю, что эти идеи необходимы для реализации научному сообществу всего мира, сказал Г. Дука.

В ходе мероприятия Нурсултану Назарбаеву вручили медаль имени Николая Милеску Спэтару выдающегося молдавского ученого, философа, мыслителя, географа, путешественника, за высокий вклад в развитие и укрепление дружбы, и сотрудничество между Казахстаном и Молдовой.

В завершение встречи президент НАН РК поблагодарил Главу государства за оказанное доверие и поддержку, заверив, что ученые Академии приложат все силы для развития фундаментальных и прикладных исследований, соответствующих мировому уровню и активному внедрению завершенных работ в производство, чтобы Казахстан вошел в число 30-ти наиболее развитых стран мира.