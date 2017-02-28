Первый пуск казахстанской ракеты запланирован на 2025 год

Вице-министр оборонной и космической промышленности РК Марат Нургужин рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о сегодняшнем состоянии проекта «Байтерек» по созданию на космодроме Байконур экологически безопасного космического ракетного комплекса.

В соответствии с договоренностями Президентов Казахстана и России о проработке перспектив сотрудничества на комплексе «Байконур» до 2050 года была разработана и подписана Концепция дальнейшего сотрудничества по комплексу «Байконур», и проект «Байтерек» является основой Концепции, сообщил вице-министр.

«В 2016 году удалось достичь существенных продвижений по реализации проекта «Байтерек». Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Государственной корпорацией в области космической деятельности «Роскосмос» согласованы и утверждены новые условия реализации проекта «Байтерек» и «Дорожная карта» по реализации этого проекта на 2016-2025 годы. Тем самым согласован новый вариант реализации проекта», - отметил Марат Нургужин.

Создание космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» будет базироваться на имеющейся инфраструктуре космического ракетного комплекса (КРК) «Зенит» на космодроме «Байконур» и на перспективной российской ракете-носителе (РН) среднего класса, которая будет создаваться Россией в рамках Федеральной космической программы, начиная с 2018 года.

Следует также отметить, что российская сторона будет отвечать за создание новой ракеты-носителя, а казахстанская - за модернизацию существующих стартового и технического комплексов КРК «Зенит», пояснил вице-министр.

«В настоящее время мы вместе с российскими коллегами приступили к исполнению одобренной в конце 2016 года на уровне глав государств Казахстана и России «Дорожной карты» по реализации совместного проекта «Байтерек». Этим документом предусмотрен вывод из аренды РФ объектов КРК «Зенит» и передача их казахстанской стороне», - подчеркнул Марат Нургужин.

Вице-министр ознакомил с подробным, поэтапным планом создания КРК «Байтерек».

Согласно достигнутым договоренностям по реализации проекта, разработка и утверждение предпроектной документации завершится в 2017-2018 годах, вывод из аренды Российской Федерации объектов наземного комплекса КРК «Зенит» и передача их казахстанской стороне для последующего содержания и эксплуатации состоятся в 2018 году.

Начало работ по реализации опытно-конструкторских работ «Феникс» запланировано также на 2018 год, работы по созданию наземного комплекса КРК «Байтерек» начнутся в 2019 году, изготовление ракеты-носителя «Сункар» запланировано в 2023 году и начало функционирования КРК «Байтерек» - первый пуск казахстанской ракеты с казахстанского космического комплекса ожидается в 2025 году.

Сара Кабикызы