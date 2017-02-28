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Volvo показала тизеры нового XC60

28 февраля 2017, 15:32

Мировая премьера модели состоится 7 марта на автосалоне в Женеве.


Компания Volvo опубликовала несколько тизерных изображений кроссовера XC60 нового, второго поколения.

Тизеры позволяют рассмотреть лицевую часть с фирменной светодиодной оптикой «Молот Тора», профиль автомобиля, включая линии остекления и колесные арки, задние светодиодные фонари. С точки зрения дизайна и техники новый XC60 является уменьшенной версией старшей модели XC90, пережившей смену генераций в 2014 году. Кроссовер «шестидесятой» серии построен на той же архитектуре SPA и будет оснащаться схожим набором бензиновых и дизельных моторов Drive-E, самый большой из которых имеет только четыре цилиндра. Также в линейку войдет подзаряжаемая от сети гибридная модификация Twin Engine.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volvo

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