Volvo показала тизеры нового XC60

Компания Volvo опубликовала несколько тизерных изображений кроссовера XC60 нового, второго поколения.





Тизеры позволяют рассмотреть лицевую часть с фирменной светодиодной оптикой «Молот Тора», профиль автомобиля, включая линии остекления и колесные арки, задние светодиодные фонари. С точки зрения дизайна и техники новый XC60 является уменьшенной версией старшей модели XC90, пережившей смену генераций в 2014 году. Кроссовер «шестидесятой» серии построен на той же архитектуре SPA и будет оснащаться схожим набором бензиновых и дизельных моторов Drive-E, самый большой из которых имеет только четыре цилиндра. Также в линейку войдет подзаряжаемая от сети гибридная модификация Twin Engine.



