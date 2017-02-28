В Усть-Каменогорске нашли расчлененные трупы собак
28 февраля 2017, 15:33
Полицейские сейчас ищут живодеров, жестоко расправившихся с собаками.
В конце прошлой недели на котлованах, расположенных за Понтонным мостом, местный житель обнаружил расчлененные трупы двух собак, передает корреспондент YK-news.kz.
Мёртвых животных обнаружил рыбак.
— Еще в пятницу трупов не было. Мы с другом ходили на котлованы, чтобы присмотреть место для рыбалки. В субботу, когда мы вернулись, останки там уже лежали, — рассказывает Евгений.
Судя по останкам, лапы собак были связаны бельевой веревкой.
О вопиющем случае местный житель сообщил в полицию и в общество защиты прав животных «Дворянин». Полицейские сейчас ищут живодеров, жестоко расправившихся с собаками.
Фото: предоставлено очевидцами
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846518-114acce472d2e9e36bae9c3f2d8b7b2d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...