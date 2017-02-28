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В Усть-Каменогорске нашли расчлененные трупы собак

28 февраля 2017, 15:33

Полицейские сейчас ищут живодеров, жестоко расправившихся с собаками.


В конце прошлой недели на котлованах, расположенных за Понтонным мостом, местный житель обнаружил расчлененные трупы двух собак, передает корреспондент YK-news.kz.

Мёртвых животных обнаружил рыбак.

— Еще в пятницу трупов не было. Мы с другом ходили на котлованы, чтобы присмотреть место для рыбалки. В субботу, когда мы вернулись, останки там уже лежали, — рассказывает Евгений.

Судя по останкам, лапы собак были связаны бельевой веревкой.

О вопиющем случае местный житель сообщил в полицию и в общество защиты прав животных «Дворянин». Полицейские сейчас ищут живодеров, жестоко расправившихся с собаками.

Фото: предоставлено очевидцами

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