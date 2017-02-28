В Шымкенте задержаны грабители, отобравшие у предпринимательницы 10 млн тг
28 февраля 2017, 15:37
Преступники несколько дней следили за жертвой.
Полицейские Шымкента задержали грабителей, похитивших крупную сумму денег, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
В полицию с заявлением обратилась 38-летняя жительница Шымкента. 21 февраля возле дома к ее машине подошли неизвестные, и силой забрали сумку с крупной суммой денег и документами, после чего скрылись. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 10 миллионов тенге.
С целью раскрытия данного преступления в отделе полиции создали следственно – оперативную группу из числа опытных сотрудников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых, 1991 и 1996 г.р., жителей ЮКО, которые признались в содеянном. В качестве вещественных доказательств изъята часть украденых денег.
Следствием установлено, что подозреваемые несколько дней следили за потерпевшей, которая торговала на рынке и возила с собой выручку. Когда женщина подъехала на машине к дому, молодые люди напали на нее, силой отобрали сумку с деньгами и документами, и скрылись с места преступления.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.
Полицейские Шымкента рекомендуют быть бдительными и внимательными к своему имуществу при нахождении на улице или посещении общественных мест и заведений. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру «102».
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